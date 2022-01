Balkan-Krieg und Senioren-WM : 54-jähriger Basketballer: Das ist Hoppers-Spielertrainer Dean Jenko

Der Spielertrainer von 2. Regionalligist BG Halstenbek/Pinneberg blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Jenko wurde im damaligen Jugoslawien geboren, floh nach Deutschland und glänzte sportlich auch international.

von Kornelius Krüger

19. Januar 2022, 17:15 Uhr

Wenn Dean Jenko den Basketball auf und ab titscht, sind seine Augen stets in Bewegung. Jenko sucht den freien Mitspieler, er ist der Kopf der Basketballer der BG Halstenbek/Pinneberg – auf aber auch abseits des Feldes. Der 54-Jährige ist Spielertrainer der hiesigen Basketballgemeinschaft – auch Holstein Hoppers genannt. „Ich bin natürlich nicht mehr so schnell wie früher, dafür aber enorm erfahren. Im Basketball entscheidet der Kopf“, erklärt Jenko.

Seine Leidenschaft für Basketball begann als Jugendlicher im damaligen Jugoslawien. Jenko durchlief in Zagreb zahlreiche Jugendteams, ehe er aufgrund des Balkankriegs Anfang der 1990er-Jahre nach Deutschland floh. „Basketball war und ist extrem populär auf dem Balkan. Ich war auch ein guter Fußballer, entschied mich aber für Basketball“, so Jenko, dem es aus seinem Heimatland zunächst nach Süddeutschland verschlug.

Vertrag beim Zweitligisten

Der damals 24-Jährige fand kurze Zeit später in Lotus München einen neuen Verein. „Die Regelung für Nicht-Deutsche in der 2. Liga war früher wesentlich strikter. Es durfte nur ein Ausländer spielen und da in München bereits ein Profi im Team war, habe ich mich zu einem Wechsel entschieden“, blickt Jenko zurück.

Der Basketballer wechselte nach Augsburg und ging fortan in der Regionalliga auf Korbjagd, es folgte eine Station in Nürnberg – ehe er ein neues „Zuhause“ in Ansbach fand. In der 40.000 Einwohner großen Stadt in Bayern agierte Jenko, der mittlerweile eine Ausbildung als Industriekaufmann abgeschlossen hatte, als Spielertrainer und heimste sowohl auf nationaler Ebene als auch international zahlreiche Erfolge ein.

Bester Spieler der Senioren-WM

So wurde Jenko, der für Deutschland auflief, unter anderem zum wertvollsten Spieler der Basketball-Seniorenweltmeisterschaft in Brasilien und zum Sportler des Jahres 2012 der Stadt Ansbach gewählt. Ein Jahr später erhielt der Point Guard eine weitere Auszeichnung: Jenko wurde 2013 bei der WM der Ü40-Basketballer in Griechenland zum besten europäischen Spieler ernannt. Dies sogar, obwohl die deutsche Nationalmannschaft schwächelte und nur den 11. Rang belegte.

Ich bin aus privaten aber auch beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen Dean Jenko, Spielertrainer der Holstein Hoppers

Jenkos basketballerischen Qualitäten sprechen für sich – familiäre Gründe sorgten schließlich dafür, dass sich seit knapp zwei Jahren auch die Holstein Hoppers von diesen Eigenschaften überzeugen können. „Ich bin aus privaten aber auch beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen“, sagt Jenko, der aufgrund gemeinsamer EM- und WM-Teamkollegen aus der Seniorensparte der BG Halstenbek/Pinneberg Kontakt zu den Holstein Hoppers aufnahm. „Wir haben in meiner ersten Saison direkt den dritten Platz in der 2. Regionalliga belegt – das war sehr erfreulich“, sagt Jenko.

Corona stellt sein Leben auf den Kopf

Dann kam Corona und sowohl basketballtechnisch als auch beruflich wurde Jenkos Leben auf links gedreht. Die Kurzarbeiter-Welle machte auch vor ihm nicht Halt, er schaute sich nach neuen Einnahmequellen um und wurde fündig. Jenko arbeitet neben seiner Trainertätigkeit bei den Hoppers in der Nachschulischen Betreuung in Schenefeld (Rasselbande).

„Corona hat viele Personen getroffen. Ich hoffe, dass wir bald raus sind aus der Pandemie“, so der bereits geboosterte 54-Jährige. Jenko ist Befürworter der Impfung und hofft, dass ein Saisonabbruch wie in der vergangenen Serie ausbleibt. Die aktuelle 2G+-Regel in Schleswig-Holstein und Hamburg sieht der Spielertrainer jedoch skeptisch. „Das bedeutet enormen Mehraufwand für uns als Team und ist auf Dauer nicht umsetzbar“, hofft der Coach stattdessen auf striktere Impfmaßnahmen und Erleichterungen für Geimpfte und Genesene.

Ich kann in der 2. Regionalliga definitiv noch den Unterschied ausmachen. Dean Jenko, Spielertrainer der Holstein Hoppers

Corona trifft aktuell auch Jenko und seine Basketballer, das Team musste die Begegnung am Sonnabend (22. Januar) gegen BG Hamburg-West aufgrund von mehreren Corona-Fällen absagen. Jenko persönlich ist bereit, die Hoppers bei der Rückkehr auf das Parkett anzuführen, „auch wenn ich natürlich körperlich nicht mehr in absoluter Topform bin und mehr auf mich achten muss, kann ich in der Regionalliga definitiv noch den Unterschied ausmachen“, glaubt Jenko. Vor allem durch seine Erfahrung habe er in den meisten Spielsituation einen Vorteil gegenüber seinen Gegenspielern – seine Teamkollegen lässt er dabei nie aus den Augen.