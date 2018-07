Region in Kürze : +++ 5000 Polenböller verscherbelt +++ Abi in Pinneberg +++ Feuerhölle auf Campingplatz +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. Juli 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg 110 Abiturienten an der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg sind verabschiedet worden. Das Motto lautete: „ABI heute – Käpt’n morgen“. 20 Schüler konnten ihr Abi mit einer eins vor dem Komma abschließen. Die beste von allen ist die Schülerin Lina Dümmer. Sie räumte nicht nur die Sonderpreise für Mathematik und Chemie ab, sondern wurde auch mit der Traumnote 1,0 beste Schülerin ihres Jahrgangs. Ihr Plan ist es, nach einem Aufenthalt in Australien ein Studium aufzunehmen.

Barmstedt Vier Barmstedter Stadtvertreter sind in dieser Legislaturperiode nicht mehr dabei. Sie wurden jetzt offiziell verabschiedet. Am längsten im Amt – 43 Jahre – war Michael Schönfelder (FWB).

Uetersen Endlich wieder Jahrmarkt in der Rosenstadt: Zumindest die Bewohner vom „Haus am Rosarium“ am Großen Sand, Senioren- und Pflegeheim in Trägerschaft der Johanniter, kamen am Sonntag in den Genuss einer solchen Festivität. Denn genau dort machte die Kirmes Station − mit vielen spannenden Mitmach-Angeboten für die mehr als 100 Senioren. Ausgedacht hatten sich das Motto zum diesjährigen Sommerfest am Großen Sand Einrichtungsleiter Sven Brüggemann und sein kreatives Team.

Quickborn Nach Dietrich-Bonhoeffer- und Elsensee-Gymnasium haben sich nun auch die ältesten Schüler der Quickborner Comenius-Gemeinschaftsschule in ihr neues Leben verabschiedet. In zwei stimmungsvollen Feiern rief Schulleiterin Susanne von Glasenapp sie dazu auf, ihren Weg mit Neugier und Mut anzugehen. In ihren Reden machten die Schüler anschließend keinen Hehl aus ihrer Wertschätzung für die Lehrer und deren Arbeit, die sogar eine Schülerin dazu motivierte, ihr Abitur zu machen.

Schenefeld 69 Abiturienten haben in Schenefeld ihr Abitur abgelegt. Die drei Klassen sind Ende vergangener Woche feierlich verabschiedet worden. „Viele Kinder weltweit haben die Möglichkeit leider nicht, zur Schule zu gehen. Die meisten müssen stattdessen zum Unterhalt der Familie beitragen“, sagte Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD) in ihrer Rede während des Festakts. Sie betonte das Glück, das deutsche Kinder hätten, vor Ort die Chance zu haben, selbst ihre Zukunft zu gestalten.

Wedel Sie sind ihrer ehemaligen Wirkungsstätte über den Abschluss hinaus verbunden: Zum Alumni-Treffen begrüßte Professor Eike Harms am Wochenende rund 120 Absolventen der Fachhochschule Wedel. Die Ehemaligen nutzten das Treffen nicht allein, um in Nostalgie zu schwelgen, sondern auch zur Netzwerkpflege. Hintergrund der Einladung war das 70-jährige Bestehen der privaten Hochschule mit Sitz in der Wedeler Feldstraße 143, die aus der 1948 in Lübeck gegründeten Physikalisch-Technischen Lehranstalt hervorgegangen ist.

Elmshorn 5000 Polen-Böller hatte sich ein heute 20 Jahre alter Elmshorner Ende 2016 besorgt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollte er die illegalen Knallkörper gewinnbringend verscherbeln. Laut Anklage sogar an Minderjährige auf Elmshorner Schulhöfen. Der Elmshorner räumte ein, sich die illegalen Böller gemeinsam mit Freunden besorgt zu haben, bestritt aber den Handel. Der Prozess wird fortgesetzt.

Hamburg Deutsche Reeder befürchten weiteren Aderlass: Die deutsche Schifffahrt könnte nach dem Verkauf der HSH Nordbank an US-amerikanische Investoren weiter schrumpfen. „Wir erwarten, dass allein im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel bei der HSH Nordbank rund 450 weitere Schiffe verkauft werden könnten“, sagt Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder (VDR).

Schleswig-Holstein Inferno auf Campingplatz: Elf Wohnwagen gehen gegen Mitternacht in Flammen auf, Gasflaschen explodieren – ein Camper kämpft um sein Leben.