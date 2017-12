Wirtschaftsjunioren Unterelbe : 5000 Euro Spende für Bedürftige im Kreis Pinneberg

vergrößern 1 von 2 Foto: Finn Warncke 1 von 2

von Finn Warncke

erstellt am 20.Dez.2017 | 10:15 Uhr

Elmshorn | „Es ist doch schön, wenn man gerade zur Weihnachtszeit etwas verschenken kann“, sagt Juliane Schlachta, Leiterin des Arbeitskreises MADD. Das steht für „Make A Difference Day“ und der Arbeitskreis hat in diesem Jahr wieder eine Benefizgala für hilfsbedürftige Menschen in der St. Nikolai Kirche in Elmshorn veranstaltet. „Wir möchten aber auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern damit Danke sagen“, erklärt Schlachta.

Seit 2013 ist sie bei den Wirtschaftsjunioren. Ein Jahr dürften Mitglieder einen Arbeitskreis eigentlich nur betreuen. „Es war aber eine Herzensangelegenheit“, sagt Schlachta. Ihre Nachfolgerin steht auch schon fest: Patrizia Sztanka, seit 2015 bei den Wirtschaftjunioren und in diesem Jahr bereits bei der Organisation der Benefizgala dabei. „Es hat Spaß gemacht, warum also nicht im nächsten Jahr weitermachen?“, erklärt sie und lacht dabei.

Etwa 5000 Euro wurden bei der Gala gesammelt. 400 Gäste wurden von Moderator Carlo von Tiedemann und dem Gospelchor „What’s up“ unterhalten. Um die Summe glatt zu bekommen, haben die Organisatoren noch in die eigene Tasche gegriffen. Das Geld geht an die Einrichtungen, die die Wirtschaftsjunioren unterstützen: Die Elmshorner Brücke, das Johannes Hospiz, das Elmshorner Spendenparlament, der Schulverein Klostersande sowie die Fachklinik Bokholt.

Finanzielle Engpässe

„Bei der Elmshorner Brücke haben wir immer wieder finanzielle Engpässe“, berichtet Detlef Witthinrich, Geschäftsführer des Vereins. Die Spende von 1000 Euro könne man gebrauchen, um das Patenschaftsprogramm zu erweitern. „Wir wollten die Zahl der Patenschaften von 15 auf 30 erhöhen. Allerdings fehlten uns die Gelder. Mit der Spende wollen wir die mittlerweile 25 Patenschaften für psychisch erkrankte Menschen Aufrecht erhalten“, so Witthinrich.

Dagmar Schreyer, Fachärztin für Psychiatrie in der Klinik in Bokholt, freute sich ebenfalls: „Das Geld ist immer knapp, die Krankenkassen zahlen immer weniger. Mit dem Geld können wir den Patienten auch mal etwas Schönes wie eine Klettertour oder den Besuch im Schwimmbad bieten.“

Im Johannes Hospiz seien Spendengelder vor allem für die Dinge „on top“, wie Doreen Welack erklärt. 95 Prozent des Tagesbedarf werde im Hospiz von der Krankenkasse übernommen. Doch gerade die übrigen fünf Prozent an Spendengeldern „machen das Hospiz zu dem, was es ist“. Blumen, Musiktherapie oder ein Kochangebot dürften „in den letzten Tagen des Lebens der Patienten nicht fehlen“. Auch für das Projekt eines neuen Steingartens werde die Spende genutzt.

Die ehrenamtlichen Helfer des Elmshorner Spendenparlaments, benötigen die Spendengelder vor allem, um Bedürftigen schnell helfen zu können. „Zu uns kommen Leute, die plötzlich abstürzen, denen beispielsweise das Geld fehlt, um ihre Stromrechnung zu bezahlen“, erklärt Hartmut Deutsch, Vorsitzender des Spendenparlaments. Den Bedürftigen könne so rasch mit finanziellen Mitteln geholfen werden. Deutsch betont allerdings, „dass wir vorher genau überprüfen, ob die Menschen wirklich Hilfe benötigen“. Das Spendenparlament unterstütze zudem weitere Projekte wie die Tafel. „Dort sind mittlerweile beide Autos kaputt, die dringend repariert werden müssen“, weiß Jürgen Jensen, ebenfalls vom Spendenparlament.

Der Schulverein Klostersande konnte nicht bei der Spendenübergabe dabei sein. Einem Kind musste kurzfristig geholfen werden. Bitten denn gerade zu Weihnachten vermehrt Menschen um Hilfe? „Ja, das ist in der Tat so“, berichtet Jensen und auch Witthinrich stimmt zu. „Aber die Menschen spenden auch mehr“, sagt Deutsch.

Auch im nächsten Jahr soll der „Make A Difference Day“ stattfinden. „Es ist eine tolle Veranstaltung, alle waren begeistert und es lohnt sich“, schwärmt Jensen.

Die Wirtschaftsjunioren Unterelbe sind junge Unternehmer und Führungskräfte bis 40 Jahre. Sie kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die Wirtschaftsjunioren bilden ein gesellschaftliches und geschäftliches regionales Netzwerk. Der „Make A Difference Day“ wird unterstützt durch die Partner der Wirtschaftsjunioren: Chili Event House, Weinhorizonte, Volksbank Pinneberg-Elmshorn, Lasermobil, Gebäudetechnik Zühl, Mail Boxes, Kommunikationsdesigner und Medienlotse, Hamke Eventtechnik, C&L Terrassendach, Alpha Druck und Werbung, Bauzentrum Lüchau, Elmshorner Apotheke Privapo, Intersicherheits Dienstleistung und Service, Dreh Norm Verbindungstechnik und Famila.