5000 Euro für gute Ideen

Schulen können sich wieder für den Metaplan-Innovationspreis bewerben / Abgabe bis 15. April

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 18:00 Uhr

Quickborn | Das Unternehmen Metaplan lobt im Schuljahr 2019/2020 wieder einen Preis für erfolgreiche innovative Ideen und Konzepte an den Schulen des Kreises Pinneberg aus. Er wird bereits zum zehnten Mal ausgeschrieben und ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert.

Alle Schulen sollen die Möglichkeit haben, ihre kleinen und großen, pfiffigen, erfolgreichen Ideen einzureichen. Es werden keine Großkonzepte erwartet. Die Jury wünscht sich Beiträge zu Themen, die die Schule aus eigenem Antrieb bearbeitet. Die Veränderungen sollen zur Nachahmung anregen, ohne übermäßigen Aufwand umzusetzen und alltagstauglich sein. Die erreichten Effekte sollten dargestellt und bewertet werden.

Zur Jury gehören in diesem Jahr außer Metaplan-Chef Thomas Schnelle wieder die ehemaligen Schulräte des Kreises Pinneberg, Georg Hölk und Michael Doppke, Schulrätin a. D. Adelia Schuldt sowie der emeritierte Professor für Pädagogik und Autor zahlreicher Fachbücher, Manfred Bönsch aus Hannover. Ferner gehören der Jury die Redaktionsleiter unserer Zeitung, Gerrit Bastian Mathiesen und Jan Schönstedt, an.

Schnelle möchte mit dem Innovationspreis und dem dazugehörigen Preisgeld guten Ideen Raum geben und Projekte an den Schulen des Kreises Pinneberg fördern und in die Öffentlichkeit bringen. Der Preis entstand aus dem Bedürfnis, die gute Arbeit an den Schulen zu unterstützen und Anerkennung von außen zu leisten. „In jedem Jahr ist es ein ganz besonderer Moment, wenn die Schulen ihre Ideen zeigen und auch andere Schulen davon profitieren“, sagt Schnelle. Mathiesen bestätigt: „Genau diese möchten wir auch aus dem Verborgenen herausholen und der Öffentlichkeit präsentieren und so die vielfältige Arbeit der Schulen verdeutlichen.“

Schulrätin Anja Soeth und Schulrat Dirk Janssen teilen mit: „Seit zehn Jahren unterstützt Metaplan die Schulen durch den Innovationspreis. Viele Schulen haben in diesen Jahren große Wertschätzung und Würdigung auf ihren vielfältigen Wegen zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität erfahren. Auch 2019 werden im Kreis Pinneberg gute Ideen wieder Schule machen.“

In den vergangenen neun Jahren wurden insgesamt 125 Bewerbungen von Schulen aller Schularten aus dem Kreis Pinneberg eingereicht. Dafür wurden 38 Preise mit einem Gesamtpreisgeld von über 40 000 Euro vergeben.

Der Abgabetermin wurde für den aktuellen Wettbewerb nach hinten verschoben und liegt nun auf dem 15. April 2020. Die Ausschreibung ist nicht mehr themengebunden und der erforderliche Umfang reduziert. Ende Mai werden die Preisgelder am Quickborner Standort von Metaplan übergeben.