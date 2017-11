5000 Bus-Engel in der Region

vergrößern 1 von 2 Foto: Thieme 1 von 2

von Tobias Thieme

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Sie nenne sich Bus-Engel. Sie sollen Vorbild für andere Schüler sein. Sie sollen Konfliktpotenzial erkennen. Und sie sollen Zivilcourage zeigen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. 5000 Schüler aus siebten und achten Klassen von Schulen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg haben in den vergangenen 15 Jahren die Ausbildung zum Bus-Engel durchlaufen. Seit langem mit von der Partie: die Grund- und Gemeinschaftsschule Quellental in Pinneberg.

Donnerstagmorgen, 11.30 Uhr an der Gemeinschaftsschule: 23 Schüler der Klasse 7a kommen in den Raum. Sie starten mit der letzten Einheit ihrer Schulung für diesen Tag. Etwa zweieinhalb Stunden haben sie schon hinter sich. Auf dem Trainingsplan ist jetzt ein Spiel. Auf einem Zettel stehen Lieblingsmusiker, Lieblingsessen und Lieblingsfilm eines Schülers. Kursleiterin Kathrin Haaker liest die Titel vor. Die Gruppe muss raten, welcher Mitschüler den Zettel beschrieben hat.

In dem Projekt Bus-Engel geht es darum zuzuhören, Empathie zu entwickeln, andere einzuschätzen. Es geht für die Schüler auch darum, ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Und sie sollen lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen. Entstanden ist das Projekt aus der Idee, Schüler zu Busbegleitern auszubilden. Jugendliche sollten Gleichaltrige dazu ermuntern, auch andere Fahrgäste zu respektieren. So wollten die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) Vandalismus und lärmenden Schülergruppen beikommen. „Das hat aber nicht funktioniert. Unruhige Kinder und Jugendliche lassen sich auch von Gleichaltrigen nicht bändigen“, sagt Haaker. Statt Belehrungen gibt es jetzt Persönlichkeitsbildung. Erreicht wird das etwa mit Rollenspielen im Bus. Die stehen für die Klasse heute auf dem VHH-Betriebshof in Schenefeld an.

3689 Schüler haben das Training allein im Kreis Pinneberg bisher absolviert. Ob die Heerscharen sensibler Bus-Engel das Klima im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) besser machen und sich Vandalismus und Lärm eindämmen lassen, ist kaum messbar. „Es gibt aber eine Studie der Uni Flensburg, die positiv stimmt“, sagt Haaker. Es gebe Hinweise, dass sich das Bewusstsein der Trainingsteilnehmer verbessere.

Für Verkehrsbetriebe habe das Projekt auch einen anderen Nutzen. Jugendliche werden früh an den ÖPNV herangeführt. In Zusatzmodulen lernen sie, Fahrpläne zu lesen und das Ticketsystem zu verstehen. „Klingt banal, ist es aber nicht. Wenn Schüler sicher allein im ÖPNV unterwegs sind, wächst die Bereitschaft, Bus und Bahn zu nutzen, statt sich von Mama und Papa mit dem Auto fahren zu lassen“, sagt Haaker. Die Jugendliche lernten auch viele Busfahrer auf ihren Linien kennen. „Die grüßen sich selbst viele Jahre nach dem Training noch. Das schafft Vertrauen“, sagt Schulleiter Thomas Gerdes.

Die Bus-Engel bringen nicht nur die VHH voran. Auch die Schule wächst an ihren zahlreichen Präventionsprojekten. „Früher sollten sich die Schüler der Schule anpassen. Heute lernen wir voneinander. So passt sich die Schule auch mal den Schülern an. Das Miteinander und ein neuer pädagogischer Blick machen sich anscheinen auch auf dem Schulhof bemerkbar. Vor der Schulreform existierten statt der Gemeinschaftsschule die Haupt- und Realschule. „Als ich hier vor Jahren angefangen habe, gab es Grenzen zwischen den Schulen, Eisentore und vor dem Lehrerzimmer Kameras. Heute herrscht eine viel bessere Atmosphäre“, sagt Haaker. Schulleiter Gerdes sagt: „Bei uns geht kaum ein Schüler ohne Abschluss. Mit unserer Quote gehören wir zur landesweiten Spitzengruppe.“

Finanziert wird das Projekt Bus-Engel von den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Sie zahlen jeweils 40000 Euro pro Jahr.