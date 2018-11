Region Pinneberg in Kürze : 500 Sportler in Wedel +++ CDU will Mitglieder befragen +++ 65 Jahre bei der SPD +++ Tausende bummeln auf der Kö +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. November 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Musik, Theater, Malerei, Museumsführungen, Feuershow und Laternenumzug – die kulturelle Promenade in der Pinneberger Innenstadt hatte gestern einiges zu bieten.

Elmshorn Der jüngste verkaufsoffene Sonntag zog wieder tausende Besucher in die City der Krückaustadt – im Mittelpunkt dabei die Königstraße, wo nicht nur Geschäfte geöffnet hatten, sondern im Rahmen des Projekts „#Königstraße Elmshorn – 773 Schritte durch die Zeit“ auch Häuser vermessen wurden.

Schenefeld Seit 65 Jahren ist Edwin Jungblut SPD-Mitglied. Bis heute bringt e Vorschläge ein, beispielsweise wenn es um Steuerpolitik und Entlastung der Bürger geht.

Wedel Mehr als 500 Sportler aus 139 Mannschaften traten am Sonnabend beim 49. Rolandpokal der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wedel an. Hindernisschwimmen, Rettungsschwimmen und Freistilstaffeln standen auf dem Programm.

Kreis Pinneberg Die Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden CDU-Vorsitzenden Angela Merkel sollen sich der Parteibasis auf Regionalkonferenzen vorstellen. Vor dem Wahlparteitag Anfang Dezember will die Parteiführung mehrere solche Konferenzen organisieren, hieß es gestern aus der CDU-Spitze in Berlin. Die Basis im Kreis Pinneberg geht da noch einen Schritt weiter. Beim Kreisparteitag in Holm hat sich die Union für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. „Der Kreisparteitag fordert den Kreisvorstand auf, sich dafür einzusetzen, dass die CDU Deutschland bei der anstehenden Wahl zum Parteivorsitz eine Mitgliederbefragung durchführt“, heißt es in dem Dringlichkeitsantrag.

Hamburg Deutsche Forscher interessierten sich bislang mehr für den Sex von Studenten und Arbeitern. Eine neue Studie soll nun die sexuelle Gesundheit der Bevölkerung insgesamt erkunden.

Schleswig-Holstein Morgen und übermorgen verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wieder mal über die Küstenautobahn A 20 – und erneut droht dem Land Schleswig-Holstein eine Schlappe: Nachdem die Leipziger Richter bereits die Pläne für den dritten A-20-Abschnitt bei Bad Segeberg und für den Elbtunnel bei Glückstadt vorläufig gestoppt und für rechtswidrig erklärt haben, könnten sie dasselbe nun mit dem vierten Bauabschnitt zwischen Wittenborn und der A7 tun. Geklagt haben die Umweltverbände Nabu und BUND sowie Privatleute.