50 000-Einwohnermarke angepeilt

von René Erdbrügger

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:16 Uhr

Die Stadt Pinneberg ist auf Wachstumskurs. Das merkt jeder, der täglich durch die Stadt fährt. Nun hat Wirtschaftsförderer Stefan Krappa Zahlen vorgelegt, die diesen Boom auch konkret belegen: 412 Wohneinheiten entstehen bis 2018 neu in der Innenstadt.

„Bei durchschnittlich etwa 1,5 Bewohnern pro Wohnung bedeutet dies über 600 Menschen, die in der City zusätzlich leben und ihren Bedarf decken“, erläutert Krappa. Allein auf dem Demandt-Kreishausareal entstanden 119 Wohneinheiten, in der Moltkestraße 25, an der Bahnhofstraße 13, am Von-Ahlefeld-Stieg 32 und am Drosteipark auf dem Gelände der ehemaligen Wuppermanschen Kochschule 13. „18 Investitionsprojekte werden bis 2018 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von etwa 108 Millionen Euro aufgelegt worden sein“, berichtet der Wirtschaftsförderer. Zurückzuführen ist dies auf einen hohen Kapitaleinsatz durch lokale Investoren wie zum Beispiel die Volksbank Pinneberg-Elmshorn, Bert Meyer, Michael Demandt und die Neue GeWoGe Wohnungsbaugenossenschaft.

Dieser Bauboom hat Auswirkungen auf die Einwohnerzahl: Im Jahr 2000 lebten noch 41 408 Menschen in Pinneberg. Laut Angaben von Maren Uschkurat, Sprecherin der Stadt, sind es aktuell 45160 (Stand 31. August). Keine Frage: Bei der Einwohnerzahl geht es stramm in Richtung 50 000, denn auch am Stadtrand wird kräftig gebaut: Auf dem ehemaligen Kasernengelände ist ein neuer Stadtteil mit 250 Wohneinheiten entstanden. Viele der Stadtvillen wurden bereits bezogen. 360 Wohnungen plant der Hamburger Investor Matrix auf dem ehemaligen Ilo-Gelände. Diese insgesamt 610 Wohneinheiten bedeuten etwa 1200 Bewohner mehr für Pinneberg. Und wer sich umschaut, sieht, dass auch die Lücken in der Stadt geschlossen werden: Derzeit beispielsweise an der Elmshorner Straße, wo gerade 30 Wohneinheiten entstehen. Und es wird weiter geplant: Wohnbau wird es auch im Gewerbegebiet Gehrstücken-Süd und am Ossenpadd geben.

Wann hat dieser Trend eingesetzt? „Seit 2013 befindet sich die Pinneberger City in einem umfassenden Erholungs- und Wachstumsprozess. Durch Neubauten steigen Menge und Qualität der Immobilien sowie auch die Einzelhandels-Verkaufsfläche“, führt Krappa aus. Die City entwickele sich durch Bauinvestitionen insgesamt homogen und auf voller Breite auch an den Rändern weiter. Als Beispiele führt Krappa die Bahnhofstraße und die Elmshorner Straße an. „Brachen werden beseitigt, nicht mehr zeitgemäße Bausubstanz wird ersetzt durch Neubauten und Freiflächen werden bebaut“, so Krappa.