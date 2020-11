42 Millionen Euro für Landstrom

Avatar_shz von pac

06. November 2020, 15:06 Uhr

Hamburg | Der Bund beteiligt sich am Ausbau der Landstromversorgung im Hamburger Hafen mit knapp 42,5 Millionen Euro. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung wurde zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Stadt getroffen, wie Wirtschaftssenator Michael Westhagemann gestern mitteilte. Hamburg will als erster Hafen in Europa auch großen Containerschiffen eine Landstromversorgung anbieten. Außerdem soll das Landstromangebot auf alle Kreuzfahrtterminals sowie für die Binnen- und Hafenschifffahrt ausgeweitet werden. Insgesamt sollen 75 Millionen Euro investiert werden. Die Bundesmittel stammten aus dem Energie- und Klimafonds.