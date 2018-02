Region Pinneberg in Kürze : +++ 408 Raser müssen Führerschein abgeben +++ Elmshorns Haushalt abgesegnet +++ Zu wenig Personal an Uetersener Kita +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. Februar 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg 67.661-mal sind im vergangenen Jahr Menschen dabei erwischt worden, dass sie zu schnell auf den Straßen des Kreises Pinneberg unterwegs waren. Der traurige Rekord wurde in Ellerbek gemessen: Dort zeigte der Tacho 62 Stundenkilometer mehr an als erlaubt, als der Blitzer auslöste. Insgesamt mussten 696 Fahrzeugfahrer für einige Zeit auf ihren Führerschein verzichten. 408-mal wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die übrigen 288 Fälle sind etwa auf ungenügenden Abstand zum Vordermann oder das Fahren unter Alkoholeinfluss zurückzuführen.

Elmshorn Das Theater aus dem vergangenen Jahr wiederholte sich nicht: Die Kieler Kommunalaufsicht hat den Haushalt 2018 der Stadt Elmshorn ohne Auflagen und ohne Kürzungen bei den beantragten Krediten genehmigt. Das teilte gestern Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje mit. „Das ist ein gutes Signal für die Stadt“, sagte Hatje. Alle geplanten Projekte könnten einen Monat früher beginnen. Elmshorn will Kredite in Höhe von 14, 8 Millionen Euro aufnehmen. 2017 hatte Kiel von Elmshorn gefordert, die Kreditaufnahme im Etat deutlich zu reduzieren.

Uetersen Im Oktober 2017 hat sich die Leitung der Awo-Kita Hus Sünnschien an die Stadtverwaltung gewandt und ein gravierendes Problem geschildert, das für Uetersen teuer werden könnte. Es wurde gefragt, ob die Awo-Kita eine freie SPA-Stelle (Sozialpädagogische Assistenz) mit einer (teureren) Erzieherin besetzen könnte. Die Begründung der Kita: Aufgrund des Fachkräftemangels sei es ein Problem, die freie Stelle wieder mit einer SPA zu besetzen. Die Kita-Leitung informierte die Verwaltung darüber, dass der Beruf oft als „Durchgang“ genutzt werde, um sich zur Erzieherin weiterzuqualifizieren. Aus diesem Grund würden SPAs kaum zur Verfügung stehen.

Pinneberg Ein spitzfindiger Chief Inspector und sein übermotivierter Sergeant, eine Ehefrau, die ihren Mann hinter Gitter bringen möchte und ein hoch angesehener Rechtsanwalt als Hauptzeuge in zwei Mordfällen – mit John Wainwrights Kriminalstück „Das Verhör“ startet das Pinneberger Forum Theater in die neue Saison. Das Stück feierte am vergangenen Wochenende Premiere. Eindringliche Dialoge und ein reduziertes Bühnenbild verpassten dem Schauspiel den passenden Rahmen. Drei Aufführungen in Pinneberg folgen.

Quickborn Während der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Quickborn ist es gelungen, mit Marion Nagelfeld wieder eine Frau an die Spitze der Liste zu setzen. Das hatte die Partei vor fünf Jahren nicht geschafft. Nagelfeld blieb nicht allein: 50 Prozent der zu vergebenden Plätze sind weiblich besetzt. Der amtierende Fraktionschef Heinrich Kut lobte die Entscheidung der Mitglieder und hofft nun auf eine größere Zustimmung der Wähler als bei der Kommunalwahl 2013. Sein Ziel sind „ein oder zwei Sitze mehr“.

Schenefeld Springen, klettern, schaukeln und rennen: Beim Kinderfasching von Blau-Weiß 96 war Bewegung drin. Die kleinen Prinzessinnen, Piraten und Monster dürften nach den zwei Stunden Dauer-Power in der Sporthalle Achter de Weiden ohne Murren ins Bett gefallen sein. „So ist es richtig“, sagt Marga Gätjens, die sich ihr ganzes Leben für die Spielvereinigung eingesetzt hat. „Seit über 20 Jahren gibt es unseren Kinderfasching jetzt schon. Damals haben wir noch im Saal gefeiert. Aber die Kinder sind unruhiger geworden und brauchen Bewegung mehr denn je“, sagt Gätjens, Mitbegründerin der Traditionsveranstaltung.

Bokel Über viele Jahre hinweg war der Bokeler See sommers wie winters ein Anziehungspunkt für Touristen aus der Region. Seit die Winter immer milder werden, haben Schlittschuhläufer kaum noch einmal die Chance, ihre Kreise auf dem zugefrorenen See zu ziehen. Und seit vor einigen Jahren das Strandbad abgebaut wurde, ist auch der Sommerbetrieb spürbar zurückgegangen. Trotz allem hätte es die Gemeinde gern gesehen, wenn die angrenzende Kreisstraße 2, die von Bokel über Lutzhorn nach Barmstedt führt, im Zuge der angedachten Straßensanierung am See-Areal einen gepflasterten Parkstreifen erhalten würde. Zurzeit müssen Autofahrer mit einem ungepflegt wirkenden Standstreifen vorlieb nehmen. Einem illegalen obendrein, denn parallel zum See herrscht Parkverbot.

Hamburg Die Kosten für die Sanierung der beiden Röhren des alten Elbtunnels werden sich auf fast 120 Millionen Euro belaufen und liegen damit um ein Vielfaches höher als zunächst geplant. Das ergibt sich aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, über die NDR 90,3 berichtet. Danach wird die Sanierung der Oströhre, die in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, im Kostenrahmen von 59,7 Millionen Euro bleiben. Die Weströhre, mit deren Sanierung im kommenden Jahr begonnen wird, kommt mit 58,8 Millionen Euro ähnlich teuer. Das sind noch einmal gut 16 Millionen Euro mehr, als 2016 veranschlagt wurden.