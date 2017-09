40 Jahre und kein Grund, leise zu sein

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Auf etwa 40 aktive Naturschützer kann die Nabu-Gruppe Wedel bei ihren Aktionen zählen und fast alle kamen auch zur Geburtstagsfeier der Ortsgruppe. Dazu die Ehrengäste. Bürgermeister Niels Schmidt war da, ebenso Jörg Kastrup von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg, Alexander Porschke, Vorsitzender des Hamburger NABU-Landesverbands, dem Wedel als Stadtteilgruppe angehört, und dann noch viele weitere Freunde der Naturschützer. Sie alle wollten ihre Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen der Gruppe persönlich überbringen. Das Reepschlägerhaus schien aus allen Nähten zu platzen. Der Wedeler Caterer Kai Picht sorgte für Essen und Getränke.

Gruppenchef Uwe Helbing deutete die kuschelige Enge als Zeichen des guten Verhältnisses zwischen den ehrenamtlichen Naturschützern und den Verwaltungen in Stadt und Kreis. Die Grußworte des Bürgermeisters und des Vertreters der Kreisverwaltung bestätigten diese Einschätzung vorbehaltlos. „Ihre Kritik ist immer konstruktiv, dafür bin ich sehr dankbar“, lobte Schmidt die Zusammenarbeit mit den Naturschützern. Er selbst sei erst 17 Jahre alt gewesen, als die Wedeler Gruppe ihre Arbeit aufnahm. Damals sei es zunächst um Vogelschutz, dann auch um Amphibien gegangen. Der Rathauschef erinnerte sich sogar noch an die damaligen Schaukästen in der Bahnhofstraße.

An die alten Zeiten erinnerte Günther Helm (kleines Foto), der 1986 mit dem Buch „Haseldorfer und Wedeler Marsch. Land hinterm Deich“ Aufsehen erregt hat. Auf diesem Werk basierte sein Festvortrag zum Nabu-Jubiläum. Landeschef Porschke stellte die Wedeler Gründung von 1977 in ihr geschichtliches Umfeld. Deutschland habe mit der RAF damals eine erste Terrorismuswelle erlebt, Apple baute den ersten PC, in Washington war Jimmy Carter Präsident. Dann ging der Vorsitzende auf die Herausforderungen ein, mit denen sich die Naturschützer heute wie vor 40 Jahren konfrontiert sehen. Dabei spiele das Artensterben eine besonders wichtige Rolle. Das Heimtückische daran sei, dass es fast unmerklich fortschreite, machte Porschke klar. Insekten seien als erste betroffen. Alles, was man gedankenlos als „Ungeziefer“ bezeichnet, verschwinde. Vogelarten folgen unweigerlich nach. Da braue sich eine Umweltkatastrophe zusammen, die dem Klimawandel an Gefährlichkeit nicht nachstehe, fasste Porschke die Situation zusammen.

Diesem Thema widmete sich auch der Ausblick auf die Zukunft, mit dem Helbing seine Rede abschloss. Praktiken der aktuellen Landwirtschaft seien es, die das „stille Sterben vor unserer Haustür“ verursachen und die biologische Vielfalt zu Grabe tragen. Dies solle aber keine billige Schuldzuweisung sein, hob Helbing hervor. Es sei den Landwirten zunächst einmal nicht zu verübeln, dass sie ihre Ernte mit immer effizienteren Produkten der Industrie absichern. Aber die europäische Subventionspolitik müsse sich ändern. Sie müsse Ökobauern stärken, nicht die intensive Landwirtschaft, die ihre eigene Basis, nämlich eine gesunde Natur, nach und nach vernichte.

Im Kleinen sah Helbing da schon viele erfolgversprechende Ansätze wie etwa die Blühstreifen am Rande von Verkehrsflächen, wie man sie in Wedel schon finden könne. „Aber von einem generellen Umdenken der Menschen sind wir noch immer weit entfernt.“