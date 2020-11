4,75 Meter nur für Radfahrer

Ballindamm ist nach dem Umbau wieder für den Verkehr freigegeben – Autos stehen nur noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung

04. November 2020, 16:54 Uhr

Hamburg | Es ist der vielleicht breiteste Radweg in Deutschland – auf jeden Fall aber in Hamburg: Am Ballindamm haben Radfahrer ab sofort bis zu 4,75 Meter Platz – und damit mehr als die Autos nebenan. „Das ist schon eine stattliche Zahl“, freute sich Verkehrssenator Anjas Tjarks (Grüne) gestern bei der Eröffnung der umgebauten Straße an der Binnenalster. Die Umgestaltung nannte er „historisch“, sie bringe eine „sehr konkrete und schnelle Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Sicherheit für Radfahrende“.

Ursprünglich sollten die Radwege auf beiden Seiten je 2,75 Meter messen, auch das ein bisheriger Maximalwert in der Hansestadt. Im Laufe der Planungen sattelten die Verantwortlichen auf der Gebäudeseite noch gehörig drauf und endeten bei vier bis 4,75 Meter. Das geht zu Lasten des Autoverkehrs. Statt bisher vier Fahrspuren gibt es auf der 600 Meter langen Uferstraße nur noch zwei – ganz im Sinne einer autoarmen und lebendigen Innenstadt, wie sie der rot-grüne Senat propagiert. Zugleich erhielten der Fußweg vor den Häusern und die Promenade mehr Raum. Auf der baumbepflanzten Mittelinsel sind obendrein die Stellplätze weggefallen. Tjarks: „Endlich fällt der Blick von der anderen Seite direkt aufs Wasser und nicht mehr auf parkende Autos.“

Gemeinsam mit Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) setzte er symbolisch den letzten Stein der Umgestaltung, die etwa ein Jahr gedauert hat. Droßmann sieht das Projekt als gelungenen Spagat zwischen den Interessen von Verkehrsteilnehmern und Anliegern sowie der Quartiersaufwertung. „Das ist Verkehrspolitik miteinander und nicht gegeneinander.“

In puncto innerstädtischer Radverkehr gilt die Umgestaltung auch der Bundesregierung als beispielhaft. Sie trägt zwei Drittel der Kosten von 7,6 Millionen Euro. „Es ist das erste Vorhaben, das im Rahmen unseres Bundesprogramms für innovativen Radverkehr fertiggestellt wird“, sagte Stabsstellenleiterin Karola Lambeck aus dem Bundesverkehrsministerium.

Mit im Boot sind die ansässigen Laden- und Gastronomiebetreiber, die in Gestalt eines BID (Business Improvement District – ein Instrument zur Stärkung von Innenstädten) 1,2 Millionen Euro in die Aufhübschung investiert haben. Dafür gab es einen hochwertigen Granitbelag, schicke Promenadenbeleuchtung sowie gediegene Sitzbänke und Fahrradbügel. „Unser Ziel, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum deutlich zu erhöhen sowie den Verkehr innovativ und modern für alle Verkehrsteilnehmer zu regeln, ist hier umgesetzt worden“, lobte Nicole C. Unger vom BID Ballindamm.

Von 37 gefällten Bäumen wurden 34 durch Neuanpflanzungen ersetzt. Und: Freuen können sich Hamburgs Spatzen. Für sie werden eigens Büsche gesetzt.