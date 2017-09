Region Pinneberg in Kürze : ++ 35.000 Besucher beim Familien-Tag ++ Top-Konzert der Rolling Stones in Hamburg ++ Schenefelder Pastor verabschiedet ++

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

11.Sep.2017

Kreis Pinneberg Strahlender Sonnenschein lockte gestern 35000 Menschen zum Familientag auf das Gelände des Kreis-Feuerwehrverbands in Tornesch. Für die Jugendarbeit im Kreis Pinneberg wurde eine Spende im hohen fünfstelligen Bereich erzielt. Mehr als 50 Feuerwehren des Kreises zeigten zum 175. Geburtstag des Kreis-Feuerwehrverbands vor Ort ihr Können. Auch der Kreis-Jugendring feierte sein 70-jähriges Bestehen.

Schenefeld Nach 27Jahren an der Stephanskirche in Schenefeld-Dorf wurde Pastor Michael Mattern gestern feierlich verabschiedet. Propst Thomas Drope übernahm die Entpflichtung.

Pinneberg Wake-up-Pi am Drosteiplatz in Pinneberg – da bleibt in diesem Jahr besonders Schlamm, Matsch und jede Menge gute Musik in Erinnerung. Der Top-Act I-Fire sorgte für Euphorie.

Barmstedt Zum „Tag der offenen Tür“ zeigten die Barmstedter Feuerwehr und die Jugendwehr wie Brandbekämpfung geht. Besucher durften sich selbst im Autoblechschneiden versuchen.

Elmshorn Sowohl an der Geige als auch an der Gitarre konnte die Musikerin Sierra Noble überzeugen. Am Freitag stand sie auf der Bühne bei der Konzertreihe „Lottes Musiknacht“.

Quickborn Tausende Besucher feierten am Wochenende den Auftakt des 42. Eulen- und Schützenfests in Quickborn. Freitag ging es mit dem Weinfest los, sonnabend waren mehr als 1000 Feierwillige bei der traditionellen Ü-30-Party und gestern stand der große Festumzug durch die Eulenstadt mit anschließender Königsproklamation an.

Hamburg Mehr als 82000 begeisterte Zuschauer und ein musikalisches Feuerwerk von rund zweieinhalb Stunden: Die Rolling Stones haben Sonnabend im Hamburher Stadtpark ein grandioses Konzert abgeliefert.