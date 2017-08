Tropfen funkeln wie Diamanten : 3300 Besuchern beim Lotosblütenfest

vergrößern 1 von 2 Foto: Sabrina Lincke 1 von 2

Ellerhoop | „Guck’ mal Oma, auf dem Wasser wachsen Zauberrosen“: Der kleine Ben, der mit seinen Großeltern gestern das Lotosblütenfest im Arboretum besucht, erkennt sofort, dass die Lotosblüte etwas ganz Besonderes ist. Kein Wunder, dass außer Ben noch weitere 3300 Besucher nach Ellerhoop gekommen sind, um die Schönheit und Vollkommenheit dieser Blüten zu feiern.

Einziger Knackpunkt: Der Sonnabend fiel wortwörtlich ins Wasser. Dauerregen und eine Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent sorgten für durchweichte Stimmung und spärliche 300 Besucher. Neben ein paar Unerschütterlichen hielten nur noch vereinzelt Busse auf dem Arboretum-Parkplatz und entließen ihre Fahrgäste in die Nässe, Motto: gebucht ist gebucht. „Während des Lotosblütenfestes ist uns so ein Wetter noch nicht vorgekommen“, sagt Richard Bischoff, Mitarbeiter in der Arboretum-Geschäftsstelle und Mitglied im Vorstand des Förderkreises Arboretum Baumpark Ellerhoop-Thiensen.

Umso glücklicher war Bischhoff, dass der sonnige Sonntag den nassen Sonnabend mit gleich 3000 Besuchern wett gemacht hat. Händler, die mit ihren Verkaufszelten verstreut auf dem Gelände auf Kunden warteten, waren über den Dienstausfall durch Dauerregen zwar enttäuscht, ließen sich ihre Laune aber nicht verderben. „Das Wetter macht halt, was es will“, sagt Heiko Müller, der vor dem Arboretum Stauden verkauft. Dolores Tödtmann hatte ihren Verkaufsstand mit selbstgenähten Figuren am Sonnabend gar nicht erst geöffnet. „Mit der Sonne kommen auch die Kunden“, sagte sie.

Besucher Lothar Rühl, der sowohl Sonnabend als auch Sonntag im Arboretum war, konnte an dem Regentag sogar Positives entdecken. „Diese Kühle und Frische und der Duft, den die Nadelbäume ausgeströmt haben – großartig. Besonders die Lotosblüte mit den Wassertropfen war beeindruckend“, schwärmte er.

Auch Professor Hans-Dieter Warda, Vorsitzender des Arboretum-Förderkreises, wird romantisch, wenn er an Lotosblüten und Regen denkt: „Ich bin verknallt in schöne Blütenformen. Die Lotosblüte verkörpert das Ideal. Wenn ich nach einem Regenschauer am See entlang gehe und die Wassertropfen wie Diamanten auf den Blättern sitzen, dann höre ich Maria Callas Casta Diva singen“, sagt er.

Obwohl Warda die Blüte jetzt seit 2001 jährlich hautnah erlebt, kann er sich nicht satt sehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass er acht Jahre lang in einem Arboretum-Tümpel experimentieren musste, ehe er die richtige Lotossorte gefunden und die für sie optimalen Bedingungen geschaffen hatte. Tatsächlich gilt die 4000 Quadratmeter große Blütenfläche als einmalig. Das bestätigen auch Carsten Rujner und Johannes Meyer-Dohm, zwei leidenschaftliche Gärtner, die für einen Arboretum-Besuch extra aus Berlin angereist sind: „Eine Lotosblüte mit dieser Dichte gibt es in unseren Breiten nirgendwo.“ Auch wenn das Lotusblütenfest im Arboretum vorbei ist, lohnt sich ein Besuch Anfang September: „Dann gibt es die allerschönsten Blüten. In einem unnachahmlichen kräftigen pinkrosa. Ein Traum“, verrät Warda.