Region Pinneberg in Kürze : ++ 33-Millionen-Euro-Plan für Wildpark ++ Ausbaubeiträge: Barmstedt vertagt Entscheidung ++ Spielplatz in der Parkstadt ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. April 2018, 06:00 Uhr

Hamburg/Wedel Was der Förderverein Klövensteen im Wildgehege plant, ist wahrlich gigantisch. Das Gelände, auf der Grenze zwischen dem Hamburger Westen und Wedel mitten im Naherholungsgebiet Forst Klövensteen gelegen, soll zu einem Naturwildpark umgestaltet werden. „Die heimische Natur erleben und verstehen – mit allen Sinnen“ lautet das Motto eines Masterplans, der in enger Abstimmung mit den Förderern und dem Bezirk Altona von der Berliner Ideenschmiede Dan Pealman für das Megaprojekt entwickelt wurde.

Barmstedt Die in Barmstedt stark diskutierte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge soll erst nach der Kommunalwahl am 6. Mai weiter besprochen werden. Dafür hat sich der Barmstedter Hauptausschuss mehrheitlich ausgesprochen. Das Thema beschäftigt Politik, Verwaltung und Bürger seit mehreren Wochen. Dementsprechend groß war das Interesse an der letzten Sitzung: Vor restlos besetzen Stuhlreihen im Zuschauerbereich der Kommunalen Halle des Rathauses erörterten die Politiker jeweils ihre Standpunkte zu der Thematik, bei der man sich zwar parteiübergreifend einig ist, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden sollen, aber nicht schlüssig ist, wie die damit verknüpfte Finanzierung aussehen könnte.

Pinneberg Bürgermeisterin Urte Steinberg hat am Mittwoch den ersten Kinderspielplatz in der Parkstadt Eggerstedt eingeweiht. Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren können dort auf einer Fläche von einem Hektar toben. Im nördlichen Teil des ehemaligen Kasernengeländes soll ein weiterer Spielplatz entstehen – insgesamt kosten die Anlagen 120.000 Euro.

Elmshorn „Wenn man an den Jahrmarkt denkt, hat doch jeder sofort schöne Kindheits-Erinnerungen im Kopf“, sagt Bärbel Böhnke, Leiterin des Industriemuseums. Dort eröffnet am Sonntag eine Sonderausstellung zum Thema „Faszination Jahrmarkt“ – mit Ausstellungsstücken von Schausteller und Sammler Rico Rasch und historischen Fotografien des Elmshorner Jahrmarkts, wie hier von dem Fotografen Ernst-Gerhardt Scholz aus den frühen 1960er-Jahren.

Schenefeld Kurz vor der Kommunalwahl meldet sich auch der Schenefelder Verein Blau-Weiß 96 zu Wort. Mit den sogenannten Wahlprüfsteinen befragt der Sportverein die Schenefelder Parteien. Im Fokus stehen natürlich die sportlichen Themen wie den Wunsch nach einer weiteren Drei-Feld-Sporthalle und der Ausbau der Angebote für alle Generationen.