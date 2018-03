33. Maifestival mit lebender Legende

Kult-Pianist Paul Badura-Skoda (90) interpretiert am 26. Mai „Letzte Werke“ von Franz Schubert / Ticketvorverkauf läuft

von Dietmar Vogel

10. März 2018, 16:00 Uhr

Es herrscht die ganz große Liebe zwischen Violinen-Star Aylen Pritchin und Geigerin Solenne Païdassi. Seit 2017 sind die Musicista Virtuoso verheiratet. Zur Freude des Künstlerischen Leiters Luz Leskowitz, der das Duo für das 33. Maifestival vom 25. bis 27. Mai in der Rellinger Kirche gewinnen konnte. Doch unwidersprochen dürfte einer der weltweit ältesten noch aktiven Pianisten für Furore sorgen: Paul Badura-Skoda wird nach 2010 erneut in der Baumschulengemeinde erwartet.

Der Salzburger Leskowitz hat wieder mit dem Stammensemble Salzburger Solisten – unter anderem mit Kontrabassistin Mette Hanskov aus Kopenhagen – ein ausgewogen-spannendes Programm erarbeitet. Für garantierte Aufmerksamkeit dürfte das Violinen-Duo von Giovanni Battista Viotti (1755-1824) sorgen, das Pritchin und Païdassi vorstellen werden. Eine Anekdote zum Aufhorchen: Viotti lebte etwa zwei Jahre (um 1800) lang im 1968 abgebrannten Gutshaus Friedrichshulde in Schenefeld, das dem vermögenden englischen Kaufmanns, John Smith aus Altona, gehörte.

Doch zurück zu Meister Badura-Skoda, dessen Vita gespickt ist mit Begegnungen der Superlative. Unter anderem ließen es sich Wilhelm Furtwängler (1886-1954) und Herbert von Karajan (1908-1989) nicht nehmen, Charisma und Virtuosität des Wieners in pure Musik zu transformieren. Am Sonnabend, 26. Mai, wird Badura-Skoda ab 19 Uhr unter dem Motto „Schubert’s letzte Werke“ für kollektives Staunen und Trance sorgen. Begleitet wird die Legende von Maestro Leskowitz mit Pritchin an den Violinen, Vladimir Mendelssohn an der Viola sowie David Geringas aus Berlin und Ingemar Brantelid aus Kopenhagen an den Violoncelli. „Erklingen werden zwei der letzten drei Klaviersonaten sowie das Streichquintett in C-Dur“, verrät Leskowitz.

Der Eröffnungsabend am 25. Mai ab 19 Uhr steht im Zeichen „Großer Solisten“. Geplant sind laut Leskowitz ein Trompetenkonzert von Peter Neruda, Joseph Haydns Klavierkonzert in D-Dur, ein Kontrabass-Solo des Komponisten Domenico Carlo Maria Dragonetti, ein Trompeten-Konzert von Johann Nepomuk Hummel. Zudem erklingt ein Violinen-Konzert von Joseph Boulogne (auch genannt „Chevalier de Saint-Georges“). „David’s Song“ für Violoncello und Streichquartett des 1945 im russischen Uljanovsk Tonschöpfers Anatolijus Šenderovas dürfte besondere Aufmerksamkeit erregen.

Zum „Grand Finale“ am Sonntag ab 17 Uhr nähern sich die Musiker Misa Hasegawa (Klavier), Leskowitz, Pritchin und Païdassi, Mendelssohn und Brantelid den Werken von Mozart, Pablo de Sarasate, Viotti sowie Ernest Chausson an.

Tickets: Buchhandlung „Lesestoff“, Hauptstraße 74 in Rellingen, Telefon (04101) 7 80 96 00, E-Mail: mail@ lesestoffundmehr.de; über die MRK-Homepage, www.mrk-rellingen.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen – www.reservix.de; Veranstalter: Kirchengemeinde Rellingen mit Unterstützung des Vereins zur Förderung der Musik an der Rellinger Kirche (MRK).