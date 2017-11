Event in Appen : 33 Aussteller bei „Kunst mol kieken“ in Appen

vergrößern 1 von 2 Foto: Stephan Hoppe 1 von 2

von Stephan Hoppe

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | Adventsstimmung pur: Als das Ensemble des gemischten Chores Cantate Appen-Moorrege den 27. „Kunst mol kieken“-Markt im Bürgerhaus sehr treffend mit dem Volkslied „Macht hoch die Tür“ eröffnete, tummelten sich bereits unzählige Fans des Kunsthandwerks in dem altehrwürdigen Gemäuer an der Hauptstraße.

„Wir rechnen an beiden Tagen mit über tausend Besuchern“, sagte Ingrid Giogli-Linke, die das geschäftige Treiben einmal mehr zusammen mit Maike Arnold, Andrea Logemann und Barbara Balbisi organisiert hatte – und auch in diesem Jahr keine freien Stellflächen zu beklagen hatte. „33 Anbieter aus ganz Norddeutschland und Dänemark sind zu Gast. Wir haben wie immer darauf geachtet, dass jeder Betreiber mit unterschiedlichen Gewerken aufwartet, so dass es wieder eine breitgefächerte Palette an Kunsthandwerk und für den Besucher viel zu sehen gibt“, sagte Giogli-Linke.

Und in der Tat hielt das Angebot, ausgestellt auf zwei Etagen, für jedermann etwas bereit. Ob selbstgemachte Hüte, Gold- und Modeschmuck, Postkarten, Puppenkleidung oder Engel, Feen und Elfen aus „echter Märchenwolle“. Auch mit Miniaturen bestückte Glühbirnen, Spiegelbilder der Natur, liebevoll gestaltete Grußkarten, aus Stein herausgearbeitete Figuren, gedrechselte Schüsseln oder von Hand bestickte Kissen fanden großes Interesse.

„Ich bin quasi noch Neu-Appener. Und erst zum zweiten Mal auf diesem Markt. Die große Vielfalt und die tollen Ideen sprechen mich sehr an“, lobte Besucher Siegfried Schröder die Organisatoren, die natürlich auch an das leibliche Wohl gedacht hatten.

Wiederauflage im kommenden Jahr

So stand eine Abordnung des Appener DRK bereit und versorgte die Gäste an beiden Tagen mit mehr als 70 selbstgebackenen Torten, 600 Frikadellen, Schmalzbroten und Heißgetränken wie Kaffee, Tee und Glühwein.

„Einfach lecker“, ließ sich denn auch Elfriede Turau mit Enkel Moritz ein Stück Sahnetorte in der gemütlich hergerichteten Teestube schmecken.

„Für die Unterstützung des DRK danke ich sehr. Ohne die Zusammenarbeit wäre das hier alles gar nicht so durchführbar“, lobte Giogli-Linke die Hilfsbereitschaft der Kuchenfeen. Und fügte hinzu, dass die Überschüsse aus dem Verkauf dem karitativen Verein und dort angedachten Projekten zu Gute kommen. Einer 28. Auflage im kommenden Jahr dürfte somit nichts im Wege stehen. „Vergrößern können wir uns leider nicht mehr. Aber wir sind sicher, auch kommendes Jahr wieder einige Neuheiten im Sortiment präsentieren können“, waren sich die zufriedenen Organisatoren abschließend einig.