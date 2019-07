3000 Enten gehen wieder an den Start

Veranstaltung des Rotary Clubs Pinneberg / E-Bike und IPad zu gewinnen

von René Erdbrügger

08. Juli 2019, 11:57 Uhr

Pinneberg | Auch in diesem Jahr veranstaltet der Rotary Club Pinneberg wieder ein Entenrennen für den guten Zweck. Am Sonnabend, 7. September, werden etwa 3000 kleine, gelbe Quietsche-Enten auf der Pinnau um die Wette schwimmen. Wer eine Ente ins Rennen schicken will, muss zunächst ein Los erwerben. Die schnellsten Enten gewinnen.

50 Preise gibt es: einen Wochenend-Kurzurlaub an der Ostsee für vier Personen in einer Ferienwohnung, ein E-Bike, ein IPad, Konzertkarten und Einkaufsgutscheine.

Über den Erlös freuen sich die Kinder in Pinneberg: „Kinder entdecken ihre Heimat“ lautet das Motto des Rotary Clubs Pinneberg. Mehr als 15 000 Euro flossen im vergangenen Jahr in die unterschiedlichsten Projekte, Schulausflüge und vieles mehr. Auf diese Weise soll allen Kindern die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden.

Das Entenrennen beginnt um 13 Uhr auf der Brücke über der Pinnau. Von 12 bis 14 Uhr gibt es ein buntes Programm. Auf dem AOK-Gelände am Hindenburgdamm werden den Besuchern Kaffee und Kuchen und Bratwurst angeboten. Lose gibt es unter anderem im Bücherwurm, der Volksbank sowie der Sparkasse. Mitglieder des RC Pinneberg werden auch in der Stadt unterwegs sein, um Lose zu verkaufen. Ob ihre Ente gewonnen hat, erfahren die Teilnehmer direkt am Zieleinlauf oder online. Eine Liste der Gewinnlose hängt im Bücherwurm aus.

>www.entennrennen-pinneberg.de