Voting des Tages : 30 Jahre Boutique Bizarre: Kaufen Sie in Erotik-Fachgeschäften ein?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Eve Champagne erinnert sich noch sehr gut an ihren ersten Besuch in der Boutique Bizarre. „Ich war damals 18 Jahre alt und lebte noch in Bremen“, erzählt die Hamburger Burlesque-Künstlerin. „Wir sind hier mit einem Jungesellinnenabschied durchgelaufen und ich habe sofort mein Herz an diesen Laden verloren.“ Lange hat sie selbst als Verkäuferin oder wie sie es nennt „Beziehungshygieneartikelberaterin“ in der Boutique Bizarre gearbeitet. Kein Wunder, dass sie sich nicht nehmen lässt, zum Gratulieren vorbei zu kommen. Europas größtes Erotik-Kaufhaus feiert dieses Jahr nämlich seinen 30. Geburtstag.

Wir fragen daher heute:

30 Jahre Boutique Bizarre: Kaufen Sie in Erotik-Fachgeschäften ein? Ja, das mache ich. Nein, ich kaufe lieber anonym im Internet. Nein, ich kaufe dort weder im Geschäft noch im Internet ein. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.