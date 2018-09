Region Pinneberg in Kürze : +++ 3,5 Jahre Haft nach Missbrauch +++ Wieder schwerer Unfall mit E-Bike +++ 100 Plätze für Krippen-Kinder fehlen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

25. September 2018, 06:00 Uhr

Itzehoe/ Wedel Sayed B. aus Wedel soll für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Dieses Urteil verkündete die dritte Jugendkammer des Itzehoer Landgerichts am Montag. Die Kammer unter Vorsitz der Richterin Isabel Hildebrandt befand den 32-jährigen Syrer für schuldig, einen damals zehnjährigen Sohn einer befreundeten, ebenfalls syrischen Familie vergewaltigt zu haben. B. hatte den Vorwurf abgestritten. Der Junge habe ihm im Februar dieses Jahres nur bei den Hausaufgaben für einen Deutsch-Kursus geholfen.

Heede Es ist bereits der fünfte Unfall in diesem Jahr in Barmstedt und Umgebung, in den ein E-Bike verwickelt war: Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist am vergangenen Mittwoch auf der Hoffnunger Chaussee (L75) eine 80-Jährige auf ihrem E-Bike von einem Auto erfasst worden. Laut Polizeihauptmeister Heiko Querling hatte die Seniorin die L75 um kurz vor 14.30 Uhr in Höhe der Straße Autwiet in Richtung der Heeder Tannen überqueren wollen. Für Autofahrer gilt dort Tempo 100. Aus unbekannten Gründen sei die 80-Jährige trotz eines sich nähernden Autos auf die Straße gefahren, sagte Querling. Sie wurde von dem Wagen, der in Richtung Barmstedt fuhr, erfasst und beim Sturz schwer am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin (21) aus Hamburg sei unverletzt geblieben, sagte Querling. Den Schaden an ihrem Wagen beziffert er auf mehrere tausend Euro. Am E-Bike sei Totalschaden entstanden.

Wedel Angesichts eines eklatanten Mangels an Betreuungsplätzen vor allem für unter Dreijährige fordern die Grünen einen Kita-Aktionsplan für Wedel. Wie die Stadt bestätigte, sei davon auszugehen, dass aktuell etwa 100 Plätze für Krippen-Kinder fehlen. Dazu kommen rund 40 fehlende Elementar-Plätze. Laut Stadt sind bestehende Kapazitäten ausgeschöpft. Dennoch sollen alle Möglichkeiten für eine kurzfristige Entlastung geprüft werden. Zudem sollen Neubauprojekte forciert werden.

Elmshorn Die Ausfahrt Elmshorn der A23 aus Richtung Norden ist bis Freitag gesperrt. Nach Auskunft des zuständigen Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr in Itehoe wird die Fahrbahn ausgebessert. Der Verkehr auf der A 23 Richtung Süden wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Am Wochenende ist die Ausfahrt voraussichtlich wieder frei. Auch in der kommenden Woche müssen sich Autofahrer im Bereich der Ausfahrt auf Bauarbeiten einstellen.

Schenefeld Nachdem der Deal zwischen der Stadt Schenefeld und dem Verein Blau-Weiß 96 geplatzt ist, äußert sich nun Geschäftsführer Frank Böhrens zu den Auswirkungen. Eigentlich wollte der Verein das Untergeschoss des Sport-Areals aufwendig umbauen. Doch Stadt und Verein wurden sich nicht einig. „Der aktuelle Sachstand ist, dass wir uns von der Möglichkeit verabschiedet haben, das Untergeschoss zu nutzen“, sagt Böhrens. Dennoch seien kleinere Umbaumaßnahmen geplant.

Hamburg Fürst Albert II. von Monaco fährt vorbildlich im Elektrobus am Jungfernstieg vor. Ein Pulk von Journalisten erwartet ihn. Schaulustige sind nicht gekommen, um das Oberhaupt der monegassischen Fürstenfamilie bei seinem Auftritt in Hamburg zu erleben. Und Demonstranten für mehr Klimaschutz? Fehlanzeige. Bei der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der Klimawoche am Montagmorgen auf dem Solarschiff „Alstersonne“ am Jungfernstieg sind die Kämpfer für Klimaschutz unter sich − und sich alle einig. „Wir stecken da alle zusammen drin“, sagt der Monarch mit Blick auf den Klimawandel. Mit Fürst Albert haben die mehr als 200 Akteure und Organisatoren der Woche einen der prominentesten Klimaschützer als Schirmherrn gewinnen können.

Schleswig-Holstein Im Tarifkonflikt beim DRK-Landesverband Schleswig-Holstein hat auch die fünfte Verhandlungsrunde keine Annäherung gebracht. „Es gibt keine Einigung“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Montag. An einem ganztägigen Warnstreik hätten sich rund 90 Beschäftigte beteiligt. Die Verhandlungen sollen am 8. November fortgesetzt werden.