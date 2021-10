Voting des Tages : 2G- oder 3G: Welchen Weg sollte SH bei der Pandemie-Bekämpfung in Herbst und Winter einschlagen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Für den weiteren Kampf gegen die Pandemie im Herbst und Winter schärfen immer mehr Bundesländer Corona-Regeln nach und unterscheiden stärker zwischen Geimpften und Ungeimpften. Mehrere Bundesländer kündigten neue Möglichkeiten für Betreiber und Veranstalter an, wonach nur Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen bekommen können – nicht aber negativ Getestete. Dann sollen auch Auflagen entfallen können.

Schleswig-Holsteins Landesverordnung zur Pandemiebekämpfung, die am 20. September in Kraft trat, hält an 3G fest. Für die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ist 2G eher eine Drohoption. "Verschärfungen wird es bei einer angespannten Lage in Kliniken geben. In einem solchen Fall gilt 2G mit der Wahlmöglichkeit für 3G", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

