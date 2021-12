Voting des Tages : 2G im Einzelhandel: Wie stehen Sie zu der Entscheidung des Landes?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Die 2G-Regel im Einzelhandel soll kommen. In ganz Schleswig-Holstein haben Einzelhändler Angst, dass durch die neuen Corona-Maßnahmen das wichtige Weihnachtsgeschäft quasi ausfällt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, dass ab Sonnabend in ganz Schleswig-Holstein die 2G-Regel gelten soll.

Daher fragen wir heute:

2G im Einzelhandel: Wie stehen Sie zu der Entscheidung des Landes? Das ist der richtige Schritt. Das ist die falsche Entscheidung. Mir ist das egal. zum Ergebnis

