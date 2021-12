Corona-Regeln im Sport : 2G in Fitnessstudios im Kreis Pinneberg: „Froh, weiter trainieren zu können“

Seit dem 22. November gilt: Nur wer geimpft oder genesen ist, erhält Zutritt in Fitnessstudios. Wie kommt die 2G-Regelung in den Muckibuden im Kreis Pinneberg an?

Kreis Pinneberg | „Wir sind glücklich, dass wir trotz hoher Inzidenzen nicht schließen müssen“ – Fabian Behner, Inhaber von fünf Fitnessstudios im Kreis Pinneberg und in Hamburg ist sichtlich erleichtert. „Die 2G-Regelung lässt sich durch unser digitales Check-in ohne großen Mehraufwand gut umsetzen.“ Mitglieder der Fitnessfabrik in Tornesch, Wedel und Hamburg Wandsbek...

