Gemeinde setzt auf 2G+ : Borstel-Hohenraden verschärft Corona-Regeln für zwei Veranstaltungen

Bürgermeister Harm Kähler hat angekündigt, dass für den Senioren-Adventskaffee und die Aufführungen des Theatervereins neue Regeln gelten. Unter anderem wird es eine Corona-Teststation geben.

Borstel-Hohenraden | Der Senioren-Adventskaffee und die Aufführungen des Theatervereins in Borstel-Hohenraden zum Beginn des kommenden Monats können und sollen stattfinden – aber mit geänderten Regeln, das hat Bürgermeister Harm Kähler angekündigt. Die Regeln gelten für den Adventskaffe am 2. Dezember, sowie für die Theateraufführungen des Weihnachtsmärchens am 3., 4. und...

