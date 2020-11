298 neue Corona-Fälle in Hamburg, Ida-Ehre-Schule geschlossen

Avatar_shz von pac

09. November 2020, 16:58 Uhr

Hamburg | Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich gestern um 298 erhöht. Der Sieben-Tage-Wert stieg von 163,4 am Vortag auf 165,9 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Sonntag waren 285 Neuinfektionen gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 17 437 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 10 200 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts als genesen.

Mit Stand Freitag wurden in Hamburger Kliniken 240 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, davon 58 auf Intensivstationen. Aktuelle Zahlen lagen gestern nicht vor. Die Zahl der Corona-Toten blieb unverändert. Nach amtlichen Angaben starben seit Beginn der Pandemie in Hamburg 256 Menschen an Covid-19.

Nach einem Corona-Reihentest bei allen Schülern und Schulbeschäftigten ist die Ida-Ehre-Schule in Eimsbüttel geschlossen. Zunächst müssten die Testergebnisse abgewartet werden, sagte gestern ein Sprecher der Schulbehörde. Der Betrieb der Schule sei am Freitag auf Distanzunterricht umgestellt worden. Bis Freitag seien bereits 17 Infektionen bei Schülern und Schulpersonal nachgewiesen worden.