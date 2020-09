Zeugen gesucht : 27 Müllsäcke mit Dämmmaterial an Landesstraße in Pinneberg illegal entsorgt

Dies Säcke waren an der Straße zwischen Pinneberg und Schenefeld entsorgt worden.

von René Erdbrügger

02. September 2020, 17:45 Uhr

Pinneberg | Es ist wieder illegal Müll abgeladen worden: Am Sonnabend (29. August) erhielt das Polizeirevier Pinneberg Kenntnis von mehreren an der Landesstraße 103 zwischen dem Kreisverkehr am Westring und der Anschlussstelle Waldenau abgelegten Müllsäcken. Die Beamten stellten daraufhin in Richtung Schenefeld rechtsseitig hinter den Leitplanken insgesamt 27 blaue Müllsäcke fest. Diese waren überwiegend mit Dämmmaterial gefüllt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer (04121) 40920 gebeten.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?