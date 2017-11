25 Tablets und ein Dorffest

von Ute Springer

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Während der jüngsten Sitzung des Tangstedter Ausschusses für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Soziales standen die Beratungen zum Haushalt der Jahre 2018 und 2019 im Mittelpunkt. Um die Anschaffung von Tablets für die Schule zu begründen, waren Rektorin Maike Hansen und ihr Medienkompetenzteam anwesend.

Pädagogin Nina Erdmann erläuterte: „Die Medienbildung und der Umgang mit Tablets wird immer stärker im Lehrplan verankert – in allen Fächern.“ Zur Erfüllung seien zwar einige Materialien wie interaktive Smartboards schon vorhanden, doch dürfe die Schule nicht bei der Weiterentwicklung stehen bleiben. „Wir brauchen das nötige Werkzeug“, betonte Erdmann. Derzeit arbeite das Team daran, ein Medienkonzept zu erstellen. „Sobald es fertig ist, stellen wir es Ihnen ausführlich vor“, kündigte sie an.

Während der Debatte über die Kosten der Anschaffung kam auch der Haushaltsansatz für einen Umbau des Eingangsbereichs der Schule in Höhe von 30 000 Euro zur Sprache. Zum Erstaunen der Schulmitarbeiter schlugen die Politiker vor, statt zehn Tablets gleich einen Klassensatz von 25 Geräten anzuschaffen und den Umbau zeitlich zu verschieben. Diesem Vorschlag folgten die Politiker mehrheitlich.

Für das Kinder- und Jugendhaus „Die Zehn“ einigte sich das Gremium darauf, Mittel für die Anschaffung einer Spielkonsole, einer Musikanlage und Büromobiliar bereitzustellen. Die beantragten 5000 Euro für eine Grillstelle mit Sitzplätzen im Außenbereich wurde zwar um 2000 Euro gekürzt, doch CDU-Vertreter Hermann Ahrens erklärte sich spontan bereit, bei der Errichtung mit Hand anzulegen.

Martina David (FDP) und die Vorsitzende Tina Pechan (CDU) berichteten aus dem Arbeitskreis „777 Jahre Tangstedt“, der ein großes Dorffest für August 2019 plant. „Start soll am Donnerstag, 22. August, mit einem festlichen Empfang im Gemeindezentrum sein“, sagte Pechan. Am Freitag sei ein großes Kinderfest geplant, das am Abend mit einer RSH-Disco in einem großen Festzelt enden wird.

„Am Sonnabend wollen wie den Brummerackerweg zur kunterbunten Partymeile werden lassen“, so die weiteren Pläne. Daran sollen sich Vereine und Verbände des Dorfs beteiligen. Am Abend schließlich sollen die Bewohner sich zu einem Dorfabend mit festlichem Essen, eventuell einem Theaterstück und späterem Tanz im Festzelt einfinden.

Abschluss der Feierlichkeiten am Sonntag solle dann ein Früh- oder Dämmerschoppen mit anschließendem White Dinner sein. „Anders als beim Lumpenball ist uns wichtig, dass nicht das halbe Dorf arbeitet, während die anderen feiern“, betonte Pechan. Eine erste grobe Kostenkalkulation will der Arbeitskreis in etwa sechs Monaten vorstellen.