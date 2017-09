Mehr Läufer, weniger Stimmung : 23. Stadtwerkelauf in Pinneberg

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Pinneberg | „Es ist schon ein deutliches Zeichen, wenn die Läufer für sich selbst klatschen müssen. Jetzt gebt mal richtig Gas“, rief Lars Leseberg. Der Tanzlehrer moderierte gestern den 23. Pinneberger Stadtwerkelauf rund um die Drostei und durch die Innenstadt. Immer wieder forderte er die Besucher auf, jeden der etwa 540 Starter anzufeuern. Oftmals verhallten die Appelle aber scheinbar ungehört. „Nächstes Jahr bringe ich wieder Klatschpappen mit. Dann brennen wir ein Feuerwerk ab“, blickte Leseberg in die Zukunft.

Mit 540 Läufern über die Distanzen 1000, 2000, 5000 und 10.000 Meter sowie dem Mannschaftslauf über 3000 Meter wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Vor einem Jahr gingen 463 Sportler an den Start. „Wir hatten uns das Ziel von 500 Läufern gesetzt und sind eigentlich zufrieden“, sagte Elke Böttcher von der Leichtathletikabteilung des VfL Pinneberg, die das Laufevent seit Jahren organisiert. Nicht ganz so zufrieden war sie mit den Besuchern an der Strecke. „Gefühlt sind es einige Besucher weniger als sonst“, bilanzierte sie. Etwas enttäuscht war sie vom Verhalten einiger Besucher. „Wir sind oft bei Laufveranstaltungen in Frankreich. Dort bleiben alle bis zum Schluss und feuern alle Läufer mit an. Wenn die Läufer hier ihre Urkunden haben, sind sie auch schon verschwunden. Angefeuert wird oftmals nur, wen man kennt. Das ist für alle sehr schade“, sagte Böttcher.

Kritik am Publikum war für Gentile Cosmo kein Thema. Zum fünften Mal ging der Itzehoer in Pinneberg an den Start. „Die Stadt und die Strecke gefallen mir wirklich sehr gut“, sagte der Mann mit der Startnummer 89. Genug Kilometer durch die Kreisstadt hatte er zu diesem Zeitpunkt in den Beinen, denn er war über 2000, 3000, 5000 und 10.000 Meter gestartet. „Die ersten beiden waren zum warm werden. Meine richtiger Lauf ist der 10er“, sagte Cosmo. Warum er den Kinderlauf über 1000 Meter ausgelassen hatte? „Alles muss ich ja auch nicht mitmachen“, sagte er lachend.

Das lachen vergangen war gestern ein wenig „Jörni’s Jungs“. Das Team der Bäckerei Dwenger, einer der Hauptsponsoren des Stadtwerkelaufs, galt wie in den letzten Jahren als Topfavorit. Doch der Seriensieger musste sich mit Platz zwei begnügen. Mahmood Alrashedi lief nicht nur die Bestzeit über 10000 Meter, sondern auch mit so großem Vorsprung ins Ziel, das das Team „Crossfit Mybody“ sich den Mannschaftstitel sicherte. „Die Konkurrenz wird immer größer“, bilanzierte Senior-Chef Jörn Dwenger. Im kommenden Jahr werden seine Jungs einen neuen Anlauf auf den Teamsieg wagen. „Das ist Ehrensache“, so Dwenger.