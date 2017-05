Russischer Militärtransporter geht in Flammen auf - ein Toter = Saratow (dpa) - Bei der Bruchlandung eines russischen Militärtransporters am Dienstag sind ein Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden. Bei der Rückkehr von einem Übungsflug habe die Propellermaschine vom Typ Antonow-26 hart aufgesetzt und sei in Flammen aufgegangen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Das Unglück ereignete sich bei Balaschow im Gebiet Saratow, etwa 640 Kilometer südöstlich von Moskau. Als eine Kolonne von Krankenwagen die Verletzten in ein Hospital brachte, geriet ein leeres Fahrzeug in einen Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Passantin verletzt, wie der Sender Ren-TV berichtete.

von Kira Oster

erstellt am 30.Mai.2017 | 13:03 Uhr