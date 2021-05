Feuerwehr-Jahresbilanz : Borstel-Hohenraden hilft beim Löschen von Großfeuern in Quickborn und Prisdorf

Mehrere Brandherde in Quickborn und ein Großfeuer in Prisdorf. Auch die Kameraden aus Borstel-Hohenraden waren im April vergangenen Jahres an nur einem Tag im Dauerstress.

Borstel-Hohenraden | Dutzende Kräfte hatten sich auf dem Weg gemacht. Und letztlich einen Waldbrand verhindert. Im April 2020. „So etwa 80 Einsatzkräfte bekämpften bis zu vier Brandherde gleichzeitig in Quickborn“, erinnert sich Lorenz Groth, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden. Das war vergangenes Jahr. Und einer von zwei Einsätzen, der es so richtig...

