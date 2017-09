Anstoss – Fussball-Kolumne : 2018 müssen die Altlasten endlich weg

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Hamburg | Nichts ist so wankelmütig wie die Personalpolitik des HSV. Das beste Beispiel dafür ist Aaron Hunt. In jeder Transferperiode will ihn der Dino loswerden, um sein Gehalt einzusparen. Wenn er aber wie in den vergangenen Wochen fehlt, wird er plötzlich zum Hoffnungsträger ausgerufen. Das passt nicht zusammen und zeigt, dass die Hamburger momentan selbst gar keinen anderen Anspruch haben, als sich irgendwie durchzumogeln. Das spricht immerhin für eine realistische Selbsteinschätzung. Mehr ist mit dem jetzigen Kader aufgrund des seit Jahren andauernden Missmanagements nämlich nicht drin.

Wie schlecht das Team in der Breite aufgestellt ist, zeigt die Verletzungsmisere der vergangenen Wochen. Wenn die besten Offensivspieler ausfallen, haben die meisten Klubs halbwegs gleichwertigen Ersatz oder setzen auf talentierten Nachwuchs. Der HSV bringt Sven Schipplock. So kann es 2017/2018 erneut nur darum gehen, den Klassenerhalt zu sichern.

2018 stehen aber die Verantwortlichen Heribert Bruchhagen, Jens Todt und Trainer Markus Gisdol in der Pflicht, endlich einen Neuanfang einzuleiten. Der war aufgrund laufender Verträge bisher schwierig. Nach dem Ende der Spielzeit gibt es aber die Möglichkeit, sich von teuren Altlasten zu trennen. Dann laufen die Kontrakte von Hunt, Lewis Holtby, Dennis Diekmeier, Gotoku Sakai, Bjarne Thoelke, Andreas Hirzel, Nicolai Müller und Sejad Salihovic aus. Es besteht also die Möglichkeit, den Kader komplett umzukrempeln, sich mit jungen, ehrgeizigen Spielern zu verstärken und die Gehaltskosten runterzufahren. Dass der HSV beim Neuaufbau wahrscheinlich auf die Kühne-Millionen verzichten muss, ist mehr Segen als Fluch. So kommt man gar nicht erst in Versuchung, überteuerte Altstars zu verpflichten.