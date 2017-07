200 Schulranzen für kleines Geld

vergrößern 1 von 2 Foto: Awo 1 von 2

Die große Schulranzenaktion der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Pinneberg neigt sich dem Ende zu. Wieder sind von Kindern aus gut 20 Schulen mehr als 200 gebrauchte Ranzen gespendet worden. Das teilte Awo-Projektleiter Wolfram Gambke mit.

„Wir sind mit unserer Aktion jetzt im neunten Jahr und ich bin mir sicher, dass wir 2018 die Marke von insgesamt 2000 Taschen knacken“, sagte Gambke. Jedes Jahr werden kreisweit Viertklässler aufgerufen, mit dem Schulwechsel ihre alten Schulranzen zu spenden. Die Taschen gehen an die vier Awo-Sozialkaufhäuser in Elmshorn, Pinneberg, Uetersen und Wedel. Dort werden sie Familien mit wenig Geld zum Schulanfang für einen Euro angeboten. Das Projekt hat sich inzwischen etabliert. Jedes Jahr beteiligen sich laut Gambke zwischen 20 und 25 Schulen. So kommen jährlich etwa 200 Taschen zusammen.

Auch Kinder, die günstigen Ersatz für ihren kaputten Ranzen brauchen, kommen zum Zug. Es gelten die gleichen Bedingungen wie für jedes Angebot im Sozialkaufhaus: Das Familieneinkommen der Kunden darf eine bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Für einen Haushalt

mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegt die Grenze bei 2100 Euro netto im Monat. Wer ins Sozialkaufhaus kommt und kaufen möchte, füllt eine Erklärung zum Einkommen aus. Oder er bringt seinen Tafelausweis oder Hartz-IV-Bescheid als Nachweis mit.

„Natürlich ist die Nachfrage nach den Schulranzen am Ende der Sommerferien am größten. Aber eine Deadline für die Aktion gibt es nicht. Wer spenden möchte, kann das ganze Jahr über tun. Vielleicht liegt ja noch eine gebrauchte Tasche auf dem Dachboden oder im Keller“, sagt Gambke.

Wer seinen Ranzen noch spenden möchte, kann ihn

in ein Awo-Sozialkaufhaus bringen. Das Sozialkaufhaus in Elmshorn liegt an der Gärtnerstraße 10 und ist unter Telefon (04121) 269995 zu erreichen. Das Sozialkaufhaus in Uetersen, Finkenbrook 1, ist unter Telefon (04122) 9275390 zu erreichen, das Sozialkaufhaus Wedel, Kronskamp 106, unter Telefon (04103) 919644 und das Sozialkaufhaus Pinneberg, Osterholder Allee 21, unter Telefon (04101) 842152. Infos zu den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.awo-bildungundarbeit.de.

Die Sozialkaufhäuser in der Region werden vom Jobcenter des Kreises Pinneberg und Ein-Euro-Jobbern unterstützt. Sie bieten unabhängig von der Ranzenaktion zahlreiche Waren für den täglichen Gebrauch an.

von Tobias Thieme

erstellt am 26.Jul.2017 | 16:00 Uhr