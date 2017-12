200 Gemälde ziehen nach Prisdorf

vergrößern 1 von 4 Foto: Schmidt (3) 1 von 4





von ina

erstellt am 11.Dez.2017 | 18:38 Uhr

Wedel, Berlin, Peking – dort stellte Manfred Kuhn bereits seine Bilder aus. Jetzt ist er mit seinen in etwa 200 Werken in die Prisdorfer Bahnhofsstraße, direkt an der Ecke zum Wartehäuschen, gezogen. Dort arbeitet er, empfängt nach Absprache aber auch gern kunstinteressierte Besucher, um seine Kreationen zu zeigen und darüber zu diskutieren. Selbstverständlich ist auch ein Kauf von Gemälden möglich. Ein besonderes Modell bietet Kuhn an: Bei ihm kann man Bilder auch für einen geringen, monatlichen Betrag mieten. Der Erlös kommt der Wedeler Stadtbücherei zugute, in der er laufend Werke ausstellt. Auch bei dortigen Verkäufen wird ein Teil des Erlöses an die Stadtbücherei gespendet.

„Die Stadtbücherei halte ich für eine wichtige Einrichtung“, sagt Kuhn. Deswegen sei es ihm ein Anliegen, sie mit seiner Kunst zu unterstützen. Wirtschaftliche Faktoren spielten bei Kuhn selbst kaum eine Rolle, sagt er. Der gebürtige Oldenburger ist studierter Betriebswirt, der sich mit seiner eigenen Firma für Unternehmensberatung und Controlling zur Ruhe gesetzt hat. Nun widmet er sich ganz seiner Leidenschaft – der Kunst.

Kuhns Werke haben sehr unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Sie reichen von abstrakten, figürlichen bis hin zu traumatischen Darstellungen. Besonders für die Abstraktion scheint aber sein Herz zu schlagen: „Mein Kunstprofessor sagte immer, wenn er sofort erkennen könnte, was auf einem Bild ist, interessiere es ihn nicht.“ So meint auch Kuhn, ein Bild müsse ein Rätsel aufgeben, Spielraum für Interpretationen lassen. „Wenn Sie zehn Leute nach einem Bild fragen, werden Sie 20 Meinungen hören“, sagt Kuhn und lacht. Dass es letztlich etwas zu entschlüsseln gibt, ist Kuhn aber wichtig: „Meinen Bildern kann man stets mit der Erwartung begegnen, dass es auch wirklich etwas zu erkennen gibt. Das möchte ich immer einlösen.“ Freude bereitet es ihm offenbar, seinen Besuchern Bilder zu zeigen, und über die Interpretation zu diskutieren. Gern löst er dabei auch auf, wie er selbst das Gemälde gemeint hat. Nach Umberto Eco ist dies allerdings eher ein Frevel, denn der schrieb 1984 in der „Nachschrift zum ,Namen der Rose’“: „Der Autor müsste das Zeitliche segnen, nachdem er geschrieben hat. Damit er die Eigenbewegung des Textes nicht stört.“ Ein Prinzip, das man von der Literatur auch auf die darstellende Kunst übertragen kann. Der Reiz mit dem Erschaffer über seine Intention zu sprechen, ist aber dennoch stets gegeben. In Prisdorf ist das nun möglich. Interessierte können sich bei Kuhn unter Telefon (0 41 03) 1 48 52 melden, und zur Atelierbesichtigung anmelden.