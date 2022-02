2. Basketball-Regionalliga : „Bienen“ ausgestochen: Holstein Hoppers feiern nächsten Heimsieg

Die BG Halstenbek/Pinneberg zeigte einmal mehr eine starke Defensivleistung. Gegen die Bees aus Bargteheide machte sich aber auch die Rückkehr von Jonas Pilling bemerkbar.

Pinneberg | In der freien Wildbahn stehen Bienen unter Naturschutz, in der Pinneberger THS-Halle wurden sie ausgestochen. Die Basketballer der BG Halstenbek/Pinneberg haben gegen die TSV Bargteheide Bees in der 2. Regionalliga Nord einen 75:60 (38:31)-Erfolg verbucht. Rückkehrer Jonas Pilling als bester Scorer „Wir haben super verteidigt. Das war eine sehr ...

