2,6 Millionen Euro für den Sport

Ratsversammlung bringt Haushalt 2019 auf den Weg / Gesamtinvestitionen betragen etwa 14 Millionen Euro

von René Erdbrügger

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Vier Stunden waren für die Ratversammlung am vergangenen Donnerstag angesetzt worden. Dann ging es doch schneller als erwartet. Nach zweieinhalb Stunden war die Tagesordnung abgearbeitet. Wichtigste Nachricht: Der Haushalt 2019 ist mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP sowie den Grünen und Unabhängigen auf den Weg gebracht worden. Die Bürgernahen enthielten sich der Stimme.

Im Zuge der Haushaltsdebatte ergriff Ratsherr Bernd Früchtnicht (CDU), der auch Vorsitzender des Finanzausschusses ist, als Erster das Wort. „Die Eckwerte für den Haushalt 2019 wurden im Vorwege von der Bürgermeisterin mit der Kommunalaufsicht des Landes abgesprochen. Wie Sie wissen, haben wir das Jahr eins nach dem Rettungsschirm des Landes, unter dem Pinneberg bis zum Haushalts-Jahr 2018 gestanden hat“, sagte er. Das hieße aber nicht, dass man „frei“ über die Haushalts-Satzungen ab 2019 entscheiden könne. „Da wir unsere Haushalte auch weiterhin mit Krediten finanzieren müssen, bleiben unsere Haushalte genehmigungspflichtig.“

Doch Pinneberg kann aus dem Vollen schöpfen. Das sind die Eckdaten: Etwa 14 Millionen Euro will Pinneberg investieren: 6,7 Millionen für die Schulen, etwa zwei Millionen Euro für die Kitas, etwa 2,6 Millionen Euro für die Stadien und 2,2 Millionen Euro für die Westumgehung. Auch die Verwaltung profitiert von dem Haushalt. Der Personalaufwand für 2019 beträgt etwa 16 Millionen Euro. Darin enthalten ist der Posten eines hauptamtlichen Stadtrats mit einem Jahresgehalt von etwa 148 000 Euro. 2019 wird die Stelle ausgeschrieben. Aber auch die Jugendeinrichtungen in Pinneberg bekommen mehr Personal.

Die Aufwendungen betragen 91,1 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Erträge von 81,5 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Minus von 9,6 Millionen Euro im Haushalt. Mit anderen Worten: Pinneberg gibt wieder mal mehr aus, als es einnimmt. „Wir werden dem Haushalt zustimmen“, sagte Ratsherr Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige). Er kritisierte aber, dass man 2018 ohne Debatte 5,1 Millionen Euro Mehrkosten für die Westumgehung in den Haushalt und 330 000 Euro für Unvorhergesehenes im Zuge der Westumgehung in den neuen Haushalt gestellt habe. „Die sind gesetzt.“

„Wir haben uns wie jedes Jahr viel vorgenommen“, erklärte SPD-Ratsfrau Angela Traboldt (SPD). Sie erhoffe sich eine bessere Erfüllungsquote als in den Jahren zuvor.

Ratsfrau Ulrike Graefen (Grüne und Unabhängige) zeigte sich skeptisch. Was bei der Schulbausanierung erreicht werde, lasse sich erst am Ende des Jahres messen. „Das hat die Erfahrung gezeigt. Das Fatale ist der massive Rückstand, Schule hatte jahrelang keine Priorität.“ Es sei ein Bruchteil dessen gemacht worden, was erforderlich sei.

Das wollte Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk (CDU) so nicht hinnehmen. „Wir haben Millionen verbaut. Es ist unfair gegenüber jedem, der im Schulausschuss gewesen ist.“

2019 soll mehr abgearbeitet werden. Fest steht aber, dass wieder nur Teilbeträge genehmigt werden und dass Pinneberg noch die Jahresabschlüsse ab 2015 vorlegen muss. Da die Eckwerte für den Haushalt 2019 im Vorwege von Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) mit der Kommunalaufsicht des Landes abgesprochen wurde, gehen alle von einer Genehmigung des Gesamthaushalts aus. „Das Land hat komplette Transparenz über uns. Alle drei Wochen gebe ich eine Wasserstandsmeldung“, sagte Steinberg. 14 Millionen Euro war dann auch das von Kiel vorgegebene Kreditlimit für Pinneberg.