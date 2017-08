Vater ruft die Polizei : 19-Jähriger randaliert unter Drogeneinfluss in Pinneberg

Pinneberg | Wegen eines wahrscheinlichen Familienstreits ist am Dienstagabend die Polizei in die Straße Op de Wisch in Pinneberg gerufen worden. Ein Familienvater hatte die Polizei informiert, dass sein neunzehnjähriger Sohn randalieren sollte. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Streit wieder gelegt. Allerdings ergab sich der Verdacht, dass der Neunzehnjährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und in diesem Zustand ein Auto gefahren haben soll.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Dem Neunzehnjährigen wurde daraufhin durcheinen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren jetzt wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

