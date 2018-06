Region in Kürze : +++ 1800 neue Wohnungen im Kreis Pinneberg +++ Uetersener Brandopfer verstorben +++ Zweites Heizkraftwerk für Ellerau ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. Juni 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Bauherren haben 2017 im Kreis Pinneberg gut 1800 neue Wohnungen errichtet. 670 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das geht aus einer Auswertung des Verbändebündnisses Wohnen hervor. In dem Bündnis haben sich die Gewerkschaft IG Bau, der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) zusammengeschlossen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr gut 328 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert worden. Für das Bündnis ist das jedoch noch nicht genug. „Es müsste mehr sein, wenn der Kreis Pinneberg seinen Beitrag zur Wohnraum-Offensive der Bundesregierung leisten will. Denn der Neubau von bezahlbaren Wohnungen ist die einzige effektive Antwort auf steigende Mieten und hohe Immobilienpreise“, sagt André Grundmann, Regionalleiter der IG Bau in Schleswig-Holstein.

Uetersen Nach Informationen von shz.de ist der 80 Jahre alte Uetersener, der sich am Mittwoch durch einen Unfall mit einem Abflammgerät schwerste Verbrennungen zugezogen hatte, wenige Stunden nach Aufnahme in einem Hamburger Krankenhaus gestorben. Das Unglück hatte sich in der Hofeinfahrt seines Hauses ereignet. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Ellerau Bis voraussichtlich Ende des Jahres investiert die Gemeinde Ellerau zirka 1,4 Millionen Euro in den Bau eines zweiten Blockheizkraftwerks am Freibad, von zwei Wärmespeichern und den Anschluss der Grundschule an das Fernwärmenetz. Damit sichert sich die Kommune eine Prämie des Bundes für die Flexibilisierung der Stromproduktion, immerhin 100.000 Euro per anno für zehn Jahre.

Wedel Bei Enthaltung der Sozialdemokraten hat Wedels Planungsausschuss dem Rat empfohlen, den B-Plan für eine Expansion der Einzelhandelsflächen zu ändern. Grüne und SPD hatten zuvor in der Debatte erneut die Kombination des Neubaus für Aldi, Edeka und einen Drogeriemarkt mit Wohnungen gefordert. Die Verwaltung argumentierte mit Risiken für die Entwicklung intakter ansässiger Betriebe dagegen.

Elmshorn Fahrradstadt Elmshorn? Nein, von einer solchen Auszeichnung ist die Krückaustadt noch ein gutes Stück weit entfernt. Doch beim Stadtradeln im Kreis Pinneberg fuhren die Elmshorner 2018 allen anderen davon – und zwar deutlich. Mit 208.974 gefahrenen Kilometern belegte die größte Stadt im Kreis Pinneberg den ersten Platz. Vor Wedel. Die schafften 95.111 Kilometer und landeten damit knapp vor Pinneberg mit 90.952 gefahrenen Kilometern.

Hamburg Das Gefängnis Glasmoor in Norderstedt wird modernisiert und erweitert: Künftig will Hamburg dort im offenen Vollzug 41 Gefangene mehr unterbringen als bisher. Die Zahl der Haftplätze steigt von 209 auf 250. Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Anstaltsleiterin Angela Biermann legten am Donnerstag den Grundstein für ein neues Hafthaus mit 108 Zellen, wie die Behörde mitteilte.

Schleswig-Holstein Die Landesregierung will die Digitalisierung in Schleswig-Holstein weiter voranbringen. „Wir wollen das Land werden, in dem die Menschen beruflich wie privat so gut wie nirgendwo anders die Vorteile der Digitalisierung nutzen können“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Dort beschloss das Kabinett ein Digitalisierungsprogramm. Es sieht in einem ersten Schritt Investitionen in Höhe von zehn Millionen Euro vor.