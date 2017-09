Frauenberatung in Pinneberg : 17 Termine und Aktionen

vergrößern 1 von 2 Foto: Julia Hellmig 1 von 2

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg | „Frauen sollen lernen, was sie ausmacht, unabhängig von jedem Schönheitsideal, jede einzelne für sich“, sagt Regine Heyenn vom Frauennetzwerk Pinneberg und lächelt. In den Räumlichkeiten der Frauenberatung Pinneberg, Rübekamp 5, stellte sie das neue Programm der Veranstaltungsreihe „Frauen brauchen eine andere Medizin... und noch mehr für ihre Gesundheit“ vor, die vom 26. September bis 11. November stattfindet. Angeboten werden 17 Veranstaltungen.

„Ob von einer Krankheit betroffen oder nicht, fast jede Frau ist mit sich unzufrieden, obwohl Selbstachtung so wichtig ist. Deshalb liegt der Fokus bei den bevorstehenden Veranstaltungen auf der Befreiung eigener Unterdrückung hin zu einem positiv eingestellten Selbstbild“, sagt Deborah Azzab-Robinson, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pinneberg. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Angebote kostenfrei, so dass es möglichst vielen Frauen ermöglicht wird, teilzunehmen.

Eine Auswahl: Los geht es am Dienstag, 26. September, um 19 Uhr. An diesem Abend geht es um die hormonelle Therapie bei Brustkrebs. Ort der Veranstaltung ist das Regio Klinikum Pinneberg, Fahltskamp 74. Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist ein Filmabend im Ratssitzungssaal in der Pinneberger Bismarckstraße 8 am 6. November. Bei einem gemeinsamen Essen schauen die Teilnehmerinnen den Film „Embrace – du bist schön“. Danach ist Zeit für einen Gedankenaustausch und Gespräche. Der Film vermittelt die Botschaft, es sei besser, sich anderen zu öffnen, statt sich zu schämen.

Für schwer erkrankte Frauen bietet die Pastorin Iris Finnern einen Andachts-und Aktionsabend in der Rellinger Kirche an. Mit dem Anzünden von Kerzen wird der Frauen gedacht, die täglich an Brustkrebs sterben. Musikalisch begleitet wird die Aktion von Irene Otto an der Orgel. Im Anschluss werden die Teilnehmerinnen zu Brot, Käse und Wein eingeladen. Darüber hinaus gibt es Informationsveranstaltungen, wie den Vortrag von Dr. Kerstin Ramaker, Oberärztin der Gynäkologie der Regioklinik Pinneberg, am 26. September im Fahltskamp 74. Sie referiert über verschiedene Präparate bei der Behandlung von Brustkrebs. Den Frauen macht Rita Nickel vom Rellinger Turnverein (RTV) ein Angebot: „Den Müttern, die aufgrund ihrer Kinder Schwierigkeiten haben, an einem Kursus teilzunehmen, bieten wir einen Yoga-Kursus inklusive Kinderbetreuung an.“ Sie hoffe, dass viele Frauen in die Hohle Straße 14 nach Rellingen kommen.

Dienstag, 26. September, 19 Uhr: Hormonelle Therapie bei Brustkrebs im Regio Klinikum Pinneberg, Fahltskamp 74.

Donnerstag, 5. Oktober, 18 Uhr: Frauenfit mit Chiro-und Beckenbodengymnastik im RTV-Turnerheim in der Hohle Straße 14.

Freitag, 6. Oktober, 17-20 Uhr: „Embrace - du bist schön“ Film-und Gesprächsabend Ratssitzungssaal Pinneberg, Bismarckstraße 8.

Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, sowie Sonnabend, 7. Oktober, und Sonntag, 8. Oktober, 12-15 Uhr: Ausstellung „Süßes Glück“ im Atelier Kunstremise, Fahltskamp 30.

Montag, 9./16./23. Oktober, 18-19.30 Uhr: „Das Schönste an DIR bist DU!“ in der Frauenberatung Pinneberg, Fahltskamp 5.

Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr: Mehr Mut zur Berührung im RTV Turnerheim, Hohle Straße 14.

Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr: Möge Heilung geschehen in der Rellinger Kirche.

Mittwoch, 25. Oktober, 19 Uhr: Mit Heilkräutern durch die Wechseljahre in der DRK-Begegnungsstätte, Appelkamp 8, Rellingen.

Sonnabend, 4. November, 16.30-17.45 Uhr: Entspannung mit Klang beim VfL Pinneberg, Fahltskamp 53.

Sonnabend, 4. November, 15-16.30 Uhr: Yoga für Frauen (inkl. Kinderbetreuung) beim VfL Pinneberg, Fahltskamp 53.

Mittwoch, 8. November, 19.30-21.30 Uhr: „Lachyoga, Glücksgefühle gefällig?“ im RTV-Turnerheim in der Hohle Straße 14.

Sonnabend, 11. November, 10-11 Uhr: Yoga sanft mit Meditation und Entspannung / 11-12 Uhr: Hatha Yoga fordernd mit Atemtechniken im RTV-Heim, Hohle Straße 14.