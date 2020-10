Zeugen gesucht : 17-jährige Pinnebergerin wird von Radler angefahren und dabei schwer verletzt

Die Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer flüchtete.

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2020, 15:56 Uhr

Unfall mit Fahrerflucht: Am Samstag (17. Oktober) ist in der Heinrich-Christiansen-Straße in Pinneberg eine 17-jährige Fußgängerin auf dem Verbindungsweg zum Bahnhof zwischen Heinrich-Christiansen-Straße/An der Mühlenau von einem Fahrradfahrer angefahren worden. Laut Angaben der Polizei verletzte sich die Pinnebergerin dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer flüchtete laut Polizei von der Unfallstelle.

Schwarzes Herrenfahrrad gesucht

Die Beamten des Polizeireviers Pinneberg suchen jetzt außer dem flüchtigen Fahrradfahrer auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Fahrradfahrer wird als männlich, etwa 30 Jahre, dunkle Haare und Brillenträger beschrieben. Er fuhr ein schwarzes Herrenfahrrad und war bekleidet mit einer dunklen Jacke und Hose, blauem Schal und grünen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

Unser Blaulichtmonitor