1500 Euro für Kindergärten

Raiffeisenbank Elbmarsch spendet Betrag aus der Aktion „Tschüss Papier“ / 300 Kunden stellten auf das elektronische Postfach um

Avatar_shz von Andrea Stange

18. November 2019, 12:42 Uhr

Haseldorf | Einen kleinen Geldsegen konnten gestern die Leiterinnen der Kindergärten der Region Elbmarsch entgegennehmen: Torsten Wölm und Sönke Hahn, Vorständler der Raiffeisenbank Elbmarsch, haben insgesamt 1500 Euro an die Einrichtungen gespendet und jeder Leiterin einen symbolischen Scheck über 250 Euro ausgehändigt.

Den Sommer über, mit Beginn ab März, hatte die Raiffeisenbank die Aktion „Tschüß Papier“ laufen – dabei hatte die Bank versprochen, dass für jeden Kunden, der auf das elektronische Postfach umstellt, 5 Euro an die regionalen Kindergärten zu spenden. Mit Erfolg, wie Wölm berichtet: 300 Kunden hätten das Angebot im Laufe der Aktion in Anspruch genommen. „Wir sind sehr zufrieden“, so Wölm. „Das ist überschlagen ein Anstieg von 23 Prozent.“ Grund für die Umstellung auf elektronische Postfächer sei laut Vorstand, der Nachhaltigkeitsgedanke einerseits, andererseits ein verbesserter Service. „Man vermeidet das Schlange stehen, am Kontoauszugsdrucker.“ Dass Kunden weniger in die Filialen kommen, sei nicht die Absicht der Einführung der elektronischen Postfächer. Dennoch würden einige Kunden dadurch seltener gesehen. „Um Kontoauszüge auszudrucken, müssen die Kunden nicht mehr extra kommen, dennoch lege man weiterhin wert auf den persönlichen Kontakt.“ Einsparungen am Personal seien derzeit nicht geplant. „Was in zehn Jahren ist, darüber kann ich natürlich noch nichts sagen.“

Warum die Raiffeisenbank sich die Kindergärten als Empfänger ausgesucht hatte? „Wir unterstützen die Sportvereine bereits mit unserem Fußballturnier. Auch die Feuerwehr unterstützen wir traditionell. Mit dem Gewinnsparen haben wir im letzten Jahr Schulen unterstützt. Die Kindergärten waren jetzt einfach mal dran. Und Kinder sind ja die Zukunft“, erläuterte Wölm die Entscheidung.

Einige Kita-Leiterinnen hatten mit dem Geld bereits konkrete Pläne. Lydia Glindmeier von der DRK-Kita in Heist wolle beispielsweise endliche das Plastikgeschirr aus dem Kindergarten verbannen und sich nachhaltiger ausstatten. Ute Stegemann von der Holmer DRK–Kita plane die 250 Euro in die Inneneinrichtung des aktuell neu entstehenden Krippenraumes zu investieren und Andrea Danzer, Leiterin des Heistmer Waldkindergartens möchte ein neues Holzpferd anschaffen, denn das alte sei gestohlen worden. „Leider werden bei uns öfter Gegenstände entwendet. Das neue Holzpferd sollte so schwer sein, dass man es nicht so einfach bewegen kann“, betont sie.

Stegemann betonte, dass sie die Idee das Spendengeld an Kindergärten zu geben, für besonders gelungen hielte, denn: „Der Nachhaltigkeitsgedanke wird da direkt weitergetragen und bestimmt auch unsere pädagogische Arbeit.“