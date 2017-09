150 000 Euro für Abwasserleitung

vergrößern 1 von 2 Foto: Doris Ritzka 1 von 2

Die Politiker im Rellinger Ausschuss für Verkehr wollen heute ab 19 Uhr im Rathaus in der Hauptstraße 60 die Weichen stellen für die Erneuerung, beziehungsweise Sanierung der Schmutzwasserleitungen im Erlengrund. Das Gremium unter der Leitung von Peter Geercken (SPD) entscheidet über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 150 000 Euro brutto.

Um den Grund für den umfangreichen baulichen Eingriff zu verstehen, lohnt sich der Blick auf die Vorlage der Verwaltung: „Bei der Planung der Maßnahme „Erneuerung/Sanierung der Regenwasserleitungen im Oberen Ehmschen/Fahltsweide“ hat sich ergeben, dass künftig das anfallende Regenwasser über den Erlengrund zur Mühlenau geführt werden soll“, heißt es aus der Verwaltung. Und weiter: „Die Planungen, die Regenwasserleitung über den Parkplatz in der Fahltsweide zu verlegen, wurde verworfen, da sich dies zeitnah nicht realisieren lässt. Da die Sanierung der Regenwasserleitungen im Oberen Ehmschen Priorität hat, besteht hier ein akuter Handlungsbedarf.“



Problem: Kanäle kreuzen sich in Kehre

Grund genug also für die Strategen im Bauamt, die Trasse über den Erlengrund zu nutzen, um das Regenwasser ausschließlich über Rellinger Gebiet abzuleiten. Zum Verständnis: Durch die vorgegebene Höhe des Auslaufbauwerks an der Mühlenau von 2,40 Meter über dem Meeresspiegel, würde der neue Regenwasserkanal im Erlengrund vollständig parallel auf einer Höhe zum Schmutzwasserkanal verlaufen. „Das Anbinden der Hausanschlüsse am Schmutzwasserkanal wäre nicht mehr vollständig möglich. Außerdem kreuzen sich die Kanäle in der Kehre des Erlengrunds“, lautet die Einschätzung.

Fakt ist: Für den Erlengrund besteht „sofortiger Handlungsbedarf“. Es liegen „schwere Schäden“ vor. Es handele sich um Schäden wie Rissbildung, verschobene Verbindungen – mit sichtbaren Hohlräumen – und schadhafte Anschlüsse.

Die Verwaltung – Tiefbauabteilung – schlägt der Politik einen Synergieeffekt vor. Das heißt, dass im Zuge der Erneuerung der Regenwasser-Leitung auch die Schmutzwasser-Freigefälleleitung auf einer Länge von etwa 120 Metern zuzüglich Hausanschlussleitungen in sogenannter offener Bauweise erneuert werden. Mit anderen Worten: Der Schmutzwasserkanal muss etwa 40 Zentimeter tiefer gelegt werden, damit der neue Regenwasserkanal problemlos kreuzen kann.

Alternativ käme laut Rathaus eine Inlinersanierung (Rohr-in-Rohr-Sanierung) in Frage. Aber wegen der geringen Leitungslänge ist das nicht wirtschaftlich. Aufgrund der gleichen Höhenlage des Regen- und Schmutzwasserkanals, ist eine Erneuerung und somit eine Tieferlegung zwingend erforderlich. Die Leitungen verlaufen größtenteils parallel und könnten somit in einer Maßnahme mit etwas breiterer Trasse gleichzeitig erneuert werden.



Technische Geräte erneuern

Weiter auf der Tagesordnung steht die Optimierung des Technikbestands des Rellinger Bauhofs mit einem Laubsauger für gärtnerische Arbeiten angeschafft werden. – Kosten: 6000 Euro. Der Vorgänger ist in die Jahre gekommen. Vor etwa 20 Jahren gebraucht gekauft, macht die Motorleistung schlapp. In der Folge kommt es zu Verstopfungen.

Des Weiteren steht die Ersatzbeschaffung einer Streumaschine für das Schmalspurfahrzeug auf der Wunschliste. Kosten: Etwa 28 000 Euro. Der Streuaufsatz für das gemeindliche Schmalspurfahrzeug wurde im Jahr 2002 erworben und ist zwischenzeitlich bereits einmal komplett überholt worden. Es wird für den Winterdienst auf den Geh- und Radwegen eingesetzt.

Zu guter Letzt diskutiert das Rellinger Gremium über das Top-Thema „funkauslesbare Wasserzähler“. Zum Verständnis: Der Wasserver- und –entsorgungsbetrieb hat zurzeit etwa 4025 Zähler mit mechanischer Durchflussmengenerfassung im Einsatz. „Aufgrund der empfindlichen mechanischen Bestandteile, die durch Ablagerungen verschlacken und im Zuge dessen ungenau messen, ist eine Verlängerung der Eichfrist jedoch nicht erstrebenswert“, sagen die Experten.

Rellingen will sich in Bezug auf die Ablesung der Zählerstände neu aufstellen. Das bisherige Verfahren ist veraltet, fehleranfällig und kostenintensiv. „Einerseits kommt es durch die mehrfache, händische Übertragungsarbeit zu Fehlern. Andererseits lösen Schätzungen und Mitteilungsfehler nach Versand der Bescheide umfangreiche Nacharbeiten aus“, heißt es in dem Diskussionspapier. Das kostet eine Menge Geld – etwa 80 000 Euro.

Die Alternative zur Optimierung ist der Einsatz von funkauslesbaren Wasserzählern. Zwar sind Funkzähler in der Anschaffung etwa 80 Euro teurer. Der Vorteil: Sie besitzen keine mechanischen Bestandteile mehr. Die Messung selbst erfolgt mit Ultraschall oder magnetisch-induktiv. Funkzähler sind verschleiß- und keimfrei und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Die Verwaltungsmitarbeiter schlagen vor, die Umrüstung im Zuge des regulären Zähleraustausches nach Ablauf der Eichfrist vorzunehmen. Im Durchschnitt werden 670 Zähler jährlich zu tauschen sein. Durch die Umrüstung auf Funkzähler lassen sich pro Jahr somit etwa 20 000 Euro einsparen.









von Dietmar Vogel

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:00 Uhr