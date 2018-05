Region in Kürze : +++ 14 Züge zwischen Hamburg und Sylt fallen aus +++ Musiknacht in Elmshorn +++ Pinneberger feiern Blues-Band +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

28. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg 140 Besucher feierten den Auftritt der „West-Coast Stompers“ im Pinneberger Rathaus. Die Band, die 1980 gegründet wurde, spielte klassischen Blues der 1920er Jahre.

Elmshorn In der Krückaustadt war am Wochenende viel los. In insgesamt 18 Spielstätten spielten bei der Elmshorner Musiknacht Bands in Geschäften, Einrichtungen und Cafés. Auf dem Alten Markt fand zeitgleich das Weinfest statt. Und im Hafen feierte die MS Klostersande ihren 50. Geburtstag.

Barmstedt Mit zahlreichen Bildern und anschaulichen Schilderungen hat Siegfried Seidler, Archivar des SSV Rantzau, an die bewegte Geschichte des Barmstedter Vereins erinnert. Natürlich spiegelte der Vortrag auch die Zeit des Nationalsozialismus wider, der sich in seiner Ausprägung in Barmstedt in nichts vom restlichen Deutschland unterschied. So gab es dort einen „Adolf-Hitler-Platz“ und ein „Denkmal der Nationalen Erhebung und der Volksgemeinschaft“.

Wedel Der Gewinner der Blutspende-Challange steht fest: Der TV Haseldorf konnte die meisten Spendewilligen mobilisieren. Statt gut 50 kamen diesmal 93 Freiwillige zum Aderlass.

Hamburg An der Reeperbahn und am Hamburger Hauptbahnhof hat die Polizei am Wochenende zahlreiche Menschen auf Waffen kontrolliert. Allein auf St. Pauli überprüften die Beamten 237 Personen und erteilten 52 Aufenthaltsverbote, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Vergnügungsviertel gilt seit mehr als zehn Jahren an Wochenenden ein nächtliches Verbot von Waffen und Glasflaschen. Trotzdem kam es am späten Freitagabend zu einem Zwischenfall in einer Seitenstraße der Reeperbahn. Ein 33-Jähriger sei bei einem Streit in einem Wettbüro mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt worden, hieß es. Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihren Kontrollen stellten die Polizisten 19 Verstöße gegen das Glasflaschenverbot fest und zwei gegen das Waffengesetz. Zudem zählten sie zehn Körperverletzungen, fünf Drogendelikte und ertappten elf „Wildpinkler“. Für den Hauptbahnhof hatte die Bundespolizei für das Wochenende ein Waffenverbot verhängt. Beamte kontrollierten die Einhaltung der Verfügung. Der Hamburger Hauptbahnhof mit rund 500 000 Reisenden täglich sei wie die Innenstadt insgesamt ein Brennpunkt der Gewalt, hieß es.

Schleswig-Holstein Zugausfälle und Verspätungen haben ausgerechnet am sommerlichen Wochenende den Bahnverkehr von und nach Sylt behindert. Wegen des Ferienendes in Nordrhein-Westfalen kam es vor allem im Rückreiseverkehr zu längeren Wartezeiten in Westerland. Heute sollten Pendler genau hinschauen, ob ihr Zug fährt. Bei Messungen auf der Strecke war nach Angaben der Deutschen Bahn festgestellt worden, dass mehrere Schienenteile zwischen Bredstedt auf dem Festland und Morsum auf Sylt beschädigt sind. Die Züge dürfen deshalb an diesen Stellen höchstens Tempo 20 fahren. Zur Ursache der Schäden konnte ein Bahnsprecher keine Angaben machen. In der Nacht zum Sonntag begann die Bahn mit dem Einsatz einer Schienenschleifmaschine. Die meisten schadhaften Stellen zwischen der Insel und Niebüll seien dabei beseitigt worden, sagte der Sprecher. Die Arbeiten auf diesem Abschnitt sollten in der Nacht zum Montag abgeschlossen werden. Dann werde man die übrigen schadhaften Stellen südlich von Niebüll angehen. Eine Prognose zur Dauer der Reparaturen konnte der Sprecher nicht abgeben. Am Montag sollen 14 Regionalexpresszüge ausfallen, sieben in jede Richtung. Normalerweise verkehren rund 30 Personenzüge pro Tag und Richtung. Am Samstag hatten Urlauber vor der Autoverladung in Westerland bis zu vier Stunden warten müssen.