Sportlerehrung in Halstenbek : 110 Sportler ausgezeichnet

Kegelsport-Vereinigung Halstenbek: Rainer Hebisch, Utz Strehmel, Jochen Kählert, Oliver Kovacevic, Stefan Prentkowski, Thorsten Bätje. Halstenbeker Turnerschaft – Beach-Volleyball U16 Beachvolleyball Hamburger Vizemeister: Rasmus Böhme, Florian Rapp, Trainer Bernd Lienau. Halstenbeker Turnerschaft – Volleyball U18 Hamburger Meister sowie Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften: Tim Klug, Torben Sievers, Nils Sievers, Zeno Vagi, Julian Reeh, Adrian Koch, Leon Ehmke, Florian Rapp, Lukas Zeuner, Yunis Said, Tim-Luca Martens, Ben Tekook, Bjarne Mohr, Johann Mühlbach, Trainer Lars Fischer, Lars Konzelmann, Jan Siewers. Halstenbeker Turnerschaft – Volleyball U13 Hamburger Meister: ArneTiedemann, Malte Theuerkauf, Finn Springborn, Felix Sothmann, Daniel Simon, Kristof Rechter, Jacob Eller, Trainer Jan Sievers. HT – Basketball Holstein Hoppers: Deutscher Meister 2017 in der Altersklasse Ü60: Dr. Hans-Jürgen Duchstein, Jürgen Freybe, John Sable, Uwe Brett, Michael Wulff, ManfredHinz-Körner, Rolf Wolgien, Thomas Reimann. Halstenbeker Turnerschaft – Turnen: Leyla Krüger/Olympisches Turnen; Paulin Sprenger/Allgemeines Wettkampfturnen; Lara Oehler/Allgemeines Wettkampfturnen; Wenke Blöcher, Amelie Stelling/Allgemeines Wettkampfturnen; Feline Jonas, Maxi Dohrmann, Lara Oehler, Paulin Sprenger, Anna Tekook/Liga-Turnen Mannschafts-Bezirksligameister 2016; Trainer Karen Neubauer, Tanja Helms und Christin Borkowski. Halstenbeker Turnerschaft – Leichtathletik/Landesmeisterschaften: Anika Nießen. Halstenbeker Schützenverein/Altersklasse Jugend weiblich: Isabel Zippel; Altersklasse Junioren B weiblich: Sabine Trantow; Altersklasse Herren: Florian Müller. Kickers Halstenbek, Meisterschaft in der A-Junioren Bezirksliga, A-Jugend Saison 16/17 und Fairness-Preis des Hamburger Fußballverbandes: Lukas Cordes, Jonas Deterding, Finn Johannsen, Bennett Holos, Jacob Maue, Steven Plagert, Steffen Schmitt, Bob Richter, Robert Waigant, Justus Jürgs, Tobias Niebuhr, Jan Philipp Dittmann, Tom Schnitter, Paul Koppenhagen, Luca Maßmann, Yannick Valentin, Nico Müller, Sascha Forytarczyk, Jake Cremer, Hendrik Dierck, Rick Tilike, Philipp Holst, Trainer Björn Breu, Stefan Maßmann und Norbert Wawrzeniez. SVHR Tennis, Aufstieg von Klasse II in Klasse I, U12, weiblich: Gerber Genna, Laura Schmucker, Marie Stadelmann, Lis Eilers, Kyra Glandien, Annika Schröder,Trainer Sascha Schümann. SVHR-Fußball / Vizemeister in der E-Jugend Kreisklasse in der Staffel 32, Jahrgang 2007: Joris Noah Barth, Kalle Bensch, Nick Breckwoldt, Ruben Breckwoldt, Kaan Caglar, Johan Edel, Luiz Haase, Lasse Hellermann, Jonas Larm, Niklas Mahrt, Hannes Matthias, Philip Runge, Tyl Timm, Tim Ryan Wallhead, Keno Zabel, Trainer Thomas Haase. SVHR-Fußball/Staffelmeister in der D-Jugend Kreisklasse in der Staffel 41, Jahrgang 2004: Serhat Alp, Andrew Bubolo, Jannik Behrmann, Lukas Olaf Born, Mika Jon Dulk, Robert Gerdes, Matti Gröning, Dominik Jonas, Anastasius Kostas, Jean-Luca Mingolla, Hanno Nitsche, Hendrik Nitsche, Louis Oehlckers, Marko Sabo, Timon Schaaf, Alireza Hashimi, Trainer Olaf-JürgenGüttner.