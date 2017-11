103 Jahre – mit Sport und Riesling

vergrößern 1 von 2 Foto: Stolzenberg 1 von 2

Was war 1932 in der Welt los? Verena Wehde hatte im Geschichtsbuch geblättert und zählte auf: Olympische Spiele in Los Angeles, Graf Zeppelins erster Linienflug nach Südamerika. Über die Leinwände flimmerte der erste Tarzan-Film mit Johnny Weißmüller, natürlich in Schwarz-Weiß. Hans Albers sang, „Das ist die Liebe der Matrosen“. Sechs Millionen Deutsche waren arbeitslos.

Aber das war nicht alles, was Wehde zu berichten hatte. 1932 war außerdem das Jahr, in dem die damals 18-jährige Margarete Hegener dem Roten Kreuz beitrat. Inzwischen ist die nunmehr 103-Jährige seit 85 Jahren dabei. Ihr Jubiläum wurde im Saal der DRK-Begegnungsstätte in der Schulstraße ausgiebig gefeiert.

Ist die Halstenbekerin vielleicht die einzige im ganzen Land, die dem DRK so lange die Treue hält? Da war sich Wehde nicht sicher, aber die Vorsitzende des Halstenbeker Ortsvereins führte ein Indiz an, das stark dafür sprach: „Wie vor jedem Jubiläum haben wir eine Urkunde bestellen wollen. Das ging aber nicht. Die Muster in der Zentrale endeten bei 80 Jahren“, erzählt sie trocken. Margarete Hegener erhielt trotzdem ein schönes Dokument. Ihre Halstenbeker DRK-Freunde hatten es selbst entworfen und ausgedruckt. Dazu gab es Blumen und ihren Lieblingswein, Riesling aus Franken.

„Ich trat ein und wurde sofort der Sanitätskolonne zuteilt“, erinnerte sich die rüstige Jubilarin. Jede Woche gab es einen Übungsabend. Später kam der Krieg. Von da an schob sie Dienst in Luftschutzbunkern. „Wenn die Sirenen aufheulten, schnappte ich meine Ausrüstung und rannte los“, erzählte sie, noch immer mit leicht rheinisch gefärbtem Tonfall, denn sie stammt aus Solingen.

Die Ehe mit Wilhelm Hegener brachte sie 1939 nach Hamburg, denn ihr Mann fuhr zur See. „Er war ein Cap-Hornier“, fügte die betagte Dame stolz hinzu, also ein Mann, der den südlichsten Punkt Südamerikas auf einem Segelschiff umrundet hat. Sie selbst arbeitete in Altona als Fremdsprachensekretärin.

Ihren Rotkreuz-Dienst versah sie auf dem Dom, in Fußballstadien, auf Kinderspielplätzen oder an der Eisbahn in Planten-un-Blomen. Einmal war sie drei Tage lang nonstop im Einsatz. Das war während der verheerenden Sturmflut von 1962. „Es war immer was los in meinem Leben“, so ihr Fazit.1968 zog sie sich aus dem aktiven Rotkreuz-Dienst zurück, denn ihr Mann war nach einem Schlaganfall gelähmt. Sie pflegte ihn 16 Jahre lang bis zu seinem Tode. Sie wohnt noch immer im eigenen Halstenbeker Haus, das die Familie in den 1950er Jahren erworben hat. Sohn, Enkel und die ersten drei Urenkel leben unter demselben Dach. Sie bekocht alle hin und wieder. Ihre altmodischen Rezepte seien vor allem bei den Jüngsten sehr beliebt, verrät sie, und sie weiß auch, warum: „Ich nehme gute Zutaten und zähle keine Kalorien.“

Einmal pro Woche ist sie im DRK-Heim anzutreffen, immer mittwochs von 14.30 bis 15.15 Uhr, die Stunde der Seniorengymnastik, auf die sie seit 18 Jahren schwört. Deshalb sei sie noch so gut drauf, meinte sie lachend, und das nach 43 Jahren Rentnerdasein.

Das Hören sei nicht mehr so gut und Lesen gehe leider gar nicht mehr, musste sie einschränken. Aber ansonsten iswar sie auch an ihrem Jubiläumstag gut gelaunt wie immer und amüsierte ihre Partygäste mit lustigen Anekdötchen aus ihrem Leben.