Region Pinneberg in Kürze : +++ 101 neue Fotos zu G20-Kravallen +++ Pinneberg kündigt Mitarbeiterin +++ Berner International bleibt in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. Mai 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Gut zehn Monate nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos von weiteren 101 mutmaßlichen G20-Gewalttätern ins Internet gestellt. Den Verdächtigen würden schwere Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, schwerer Landfriedensbruch oder Plünderung vorgeworfen, sagte Staatsanwalt Michael Elsner gestern. „Wir reden hier nicht über Kleinigkeiten.“

Pinneberg Die Stadt Pinneberg hat die Sachgebietsleiterin beim Kommunalen Service-Betrieb (KSP), Jutta Luther, fristlos gefeuert. Um Fehler zu vertuschen, soll die 62-Jährige Akten manipuliert haben, so der Vorwurf. Luther bestreitet das. Sie spricht von „einer Sauerei“ und klagt auf Wiedereinstellung. Für Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) stehen in diesem Fall allerdings Aspekte im Raum, „die unter Umständen einen schweren Pflichtverstoß nahelegen“. Bereits im vergangenen Jahr hatte die fristlose Entlassung von KSP-Chefin Silkata Sahin-Adu für große Aufregung gesorgt.

Elmshorn Das ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Elmshorn: Das weltweit tätige Unternehmen Berner International kann in der Stadt gehalten werden. Es wird an der Werner-von-Siemens-Straße einen neuen Firmensitz errichten. Das bestätigten gestern die beiden Geschäftsführende Gesellschafter Malte Schneider und Thomas Hinrichs. Die Investitionssumme liegt bei neun Millionen Euro. Bisher war der Laborgerätehersteller am Mühlenkamp angesiedelt. Die Zeichen stehen auf Expansion. Die Zahl der Mitarbeiter soll mittelfristig von 85 auf 120erhöht werden.

Schenefeld Bereits zum achten Mal lädt die Sportvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld zum 24-Stunden-Lauf ein. Der Startschuss für das große Spektakel fällt pünktlich am Sonnabend, 30. Mai, um 12 Uhr. Auf einem Rundkurs geht es für die Läufer 900 Meter über Naturgrund, 700 Meter über Hartbelag und 400 Meter über eine Tartanbahn. Für ein buntes Rahmenprogramm ist bereits gesorgt. Am Sonnabend und Sonntag wird ein DJ Stimmung machen und am Sonntag heizen die Samba-Trommler Maracatu die Sportler und Zuschauer kräftig an.

Schleswig-Holstein In einem Bienenstand in Steinburg (Kreis Stormarn) ist die für den Bienennachwuchs gefährliche Amerikanische Faulbrut nachgewiesen worden. Ein Gebiet im Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Bienenstand wurde daraufhin zum Sperrbezirk erklärt. In diesem Bereich müssen alle Bienenvölker gemeldet und auf Faulbrut untersucht werden. Die Erkrankung vernichtet die Bienenbrut.