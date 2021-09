100 Löcher am Stück : Benefiz-Golfer Dirk Beyer erspielt 3000 Euro

Noch vor Sonnenaufgang stand der Rellinger auf dem Golfplatz, um die 100 Löcher an einem Tag zu schaffen – er hat es geschafft. Das Geld wird er spenden.

Rellingen/Pinneberg | 101 Golfbahnen an einem Stück war das Ziel und Dirk Beyer aus Rellingen hat es geschafft: Knapp 15 Stunden brauchte er, um auf dem Golfplatz Weidenhof in Pinneberg alle Löcher für den guten Zweck zu spielen. Lochpaten haben insgesamt knapp 3000 Euro bei der Charity-Challenge gespendet, die jetzt an die Deutsche Kinderkrebshilfe und den Lions Club Elle...

