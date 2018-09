100 Jahre Sport-Club Pinneberg

Familientag am 29. September / Zahlreiche Angebote in den drei Hallen der Theodor-Heuss-Schule

von René Erdbrügger

20. September 2018, 13:41 Uhr

Es ist so weit: Am Sonnabend, 29. September, feiert der Sport-Club Pinneberg (SCP) an der Raa sein 100-jähriges Bestehen mit einem Tag für Sportbegeisterte und deren Familien. Von 9 bis 17 Uhr bietet der SCP in den drei Hallen der Theodor-Heuss-Schule und auf dem Außengelände ein vielfältiges Programm zum Zuschauen und zum Mitmachen. Der SCP, der 1918 als reiner Fußball-Club gegründet wurde, sieht sich heute als Breitensportverein für Kinder bis zu Senioren und bietet seinen etwa 1600 Mitgliedern in zwölf Sparten ein umfassendes Sportangebot von A wie Aerobic bis Z wie Zumba an.

Auch das Jubiläumsprogramm hat für jeden etwas zu bieten. In der neuen Halle der THS werden Badminton, Schwerterkampf, Fußball und Tauchen gezeigt. In der Halle A ist Bewegung für die Kleinsten angesagt, hier wird eine Kinderturnlandschaft aufgebaut – bis am Nachmittag die Karatekämpfer die Halle zu ihrem Dojo machen. In der Halle B ist es etwas ruhiger zu, dort geht es um die fließenden Bewegungen des Qi Gong und um die Entspannung beim Meditieren zu Klangschalen. Kinder finden hier den bereits aus dem Ferienprogramm bekannten Clown „Mücke“, und den Schluss bilden die Linedancer mit einem Workshop. Auf dem Außengelände wird es ein Konzert des Spielmanns- und Fanfarenzugs geben, die Schwimmabteiling des Vereins, PSC, organisiert ein Entenangeln.

Birgit Priedemann, Jugendwartin und Übungsleiterin freut sich auf den Jubiläumstag und hofft auf möglichst viele aktive Gäste, denn: „Bei allen Programmpunkten geht es nicht nur um das Zuschauen und Genießen, sondern auch um das Kennenlernen und Mitmachen.“ Für die tatkräftige Unterstützung bei der Herstellung von Flyern und Plakaten gebühre dem Stadtmarketing ein besonderer Dank, so Priedemann weiter. Alle Details zum Sport- und Familientag am 29. September sind auf der Homepage des SCP zu finden.

www.sport-club-pinneberg.de