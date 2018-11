Region Pinneberg in Kürze : +++ 1,8 Millionen Euro für Kitas im Kreis Pinneberg +++ Freie Fahrt im Hainholzer Damm +++ Abriss der Ilo-Werke +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

03. November 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Das Land Schleswig-Holstein unterstützt im kommenden Jahr den Ausbau und die Sanierung von Kindertagesstätten mit insgesamt fast 15,5 Millionen Euro. Der größte Teil des Förderkuchens fließt mit fast 1,8 Millionen Euro in den Kreis Pinneberg. Im Kreis Pinneberg gibt es landesweit die meisten Kinder unter sechs Jahre. 16843 sind es dort. Das entspricht 11,4 Prozent aller Unter-Sechsjährigen in Schleswig-Holstein. Im Kreis gibt es insgesamt etwa 160 Kindergärten, Krippen und Spielstuben. Träger sind oft die Kirchengemeinden, aber auch Wohlfahrtsverbände, Kommunen, freie Trägervereine und Unternehmen.

Elmshorn Der Verkehr am Hainholzer Damm fließt wieder. Heute, im Laufe des Tages, soll die Vollsperrung zwischen Hainholz und Hainholter Ohr aufgehoben und die Straße für den Verkehr freigegeben werden. Ab Montag fahren auch die Busse wieder. „Ein Jahr lang sind wir mit den Linien 6501 und 6502 Umleitungen gefahren“, sagt Arsim Abazi, Leitstellendisponent der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) mit Sitz in Uetersen. Das Busunternehmen betreibt mehrere Buslinien im Kreis. Doch das ist nun vorbei. „Ab Montagmorgen um 6 Uhr fahren wir wieder regulär alle neun Haltestellen am Hainholzer Damm an“, so Abazi.

Pinneberg Die alten Industriehallen müssen weichen: Auf dem Gelände der ehemaligen Ilo-Motorenwerke in Pinneberg sind die Bagger im Einsatz – gut versteckt hinter einem ein Kilometer langen Bauzaun wir gebuddelt. Auf dem Areal will die Firma Matrix aus Hamburg 360 Wohneinheiten schaffen. Der Investor verspricht Wohnen im Grünen. Deswegen sollen 130 Bäume gepflanzt werden. In fünf Jahren soll das Projekt voraussichtlich fertig sein.

Schenefeld Hans-Jacob Goßler ist der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in Schenefeld. Die anstehenden Herausforderungen in der Düpenaustadt sind groß: Unter anderem soll entschieden werden, ob Stadtwerke gegründet werden sollten. Zu dem Thema organisiert die SPD eine Podiumsdiskussion am 13. November.

Uetersen An der Rosenstadtschule laufen die Vorbereitungen für den nunmehr achten Winterflohmarkt. Anmeldungen für private Stände, auch von Hobbykünstlern, werden entgegengenommen. Das Event mit Klassenständen, an denen Bastelarbeiten und selbst gebackene Kekse verkauft werden, Tombola, Cafeteria und Darbietungen im musischen Bereich findet am Sonnabend, 24. November, von 14 bis 17 Uhr an der Seminarstraße 10b-12 statt.

Hemdingen Die Kriminalpolizei Offenburg hat nach einem Autounfall in Hemdingen einen 25 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den Unfall auf der Barmstedter Straße (L111) am 20. Oktober absichtlich ausgelöst zu haben, um sich selbst zu töten. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der 25-Jährige aufgrund alkholbedingter Ausfallerscheinungen mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen eines Barmstedters zusammengestoßen war. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Hamburg Die drei Wasserwerfer an Bord können bis zu 180 Meter weit und 110 Meter hoch spritzen: Am Freitag ist Hamburgs neues Feuerlöschboot zum ersten Mal in den Hafen eingelaufen. Die 43,5 Meter lange und 18 Millionen Euro teure „Branddirektor Westphal“ wurde bei der Fassmer-Werft in Berne (Niedersachsen) gebaut. Jetzt wurde das Löschboot nach Hamburg überführt. Nach Angaben der Feuerwehr ist es wahrscheinlich „das modernste und innovativste Löschboot in Europa“.

Schleswig-Holstein Wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen aus dem Ältestenrat ist die Beförderung des früheren Landtags-Sprechers Tobias Rischer nun ein Thema für die Kieler Staatsanwaltschaft. Es sei am Freitag eine Strafanzeige des Landtagspräsidenten Klaus Schlie (CDU) gegen Unbekannt eingegangen, sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler.