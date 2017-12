1,6 Millionen Euro im Etat eingespart

vergrößern 1 von 2 Foto: erd 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 09.Dez.2017 | 16:14 Uhr

Es ist eine kleine Sensation: Die Pinneberger Ratsversammlung hat am Donnerstagabend den Haushalt 2018 einstimmig auf den Weg gebracht. Diesmal votierte auch die Fraktion Grüne und Unabhängige für den Etat. Das hat es lange Zeit nicht gegeben. Ob denn Sekt bereitstehen würde?, fragte deshalb Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk (CDU) scherzhaft.

Doch für die Zustimmung gibt es gute Gründe: „Weil wir in den meisten Punkten übereinstimmen und in vielen Bereichen für die Schulen etwas getan worden ist“, sagte Fraktionschef Joachim Dreher. Aus Zeitdruck entschieden sich einige Fraktionen, auf die traditionellen haushaltspolitischen Debatten zu verzichten.

Aber Dreher hatte Redebedarf. Er stimmte zwar für das Budget 2018, doch wohl mit Zähneknirschen. Die Stadt Pinneberg habe für den Bau der Westumgehung Grunderwerb in Höhe von 5,86 Millionen Euro getätigt. Im Haushalt ständen aber nur die förderungsfähigen Kosten von 2,6 Millionen Euro, kritisierte er.

Auch SPD-Ratsfrau Angela Traboldt ließ es sich nicht nehmen, etwas zum Etat zu sagen: „Wir wollten möglichst den Schulbetrieb schonen“, sagte sie. Sie spielte darauf an, dass die Politik in den vorangegangenen Tagen noch etwa zwei Millionen Euro an Investitionen einsparen musste – ansonsten würde der Haushalt 2018 von der Kommunalaufsicht in Kiel nicht genehmigt werden.

SPD und CDU hatten deswegen eine gemeinsame Sparliste vorgelegt.

„Weil wir die meisten Gemeinsamkeiten hatten“, so CDU-Ratsherr Florian Kirsch. Unterm Strich waren es dann 1,6 Millionen Euro an Einsparungen, die auch beschlossen wurden. Die Streichliste der Grünen erhielt keine Stimmenmehrheit. Die Fraktion wollte unter anderem bei den Planungs- und Umlegungskosten für die Areale Rehmenfeld und Gehrstücken Geld einsparen – insgesamt 400 000 Euro, weil Pinneberg schon so viele Gebiete entwickle, argumentierte Manfred Stache (Grüne und Unabhängige).

Das sind die Einsparungen beziehungsweise Verschiebungen: Auf Vorschlag von CDU und SPD werden unter anderem 250 000 Euro für WLAN und 70 000 Euro für Spielgeräte an Schulen gestrichen. Die Planungskosten von 200 000 Euro für die Kita Ostermannweg werden auf zwei Jahre aufgeteilt. Gestrichen wurden auch 30 000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit.

Redebedarf gab es über die 320 000 Euro für die Lehrküche an der Grund- und Gemeinschaftsschule, die in den Etat 2019 verschoben werden. Da die Rechnung erst 2019 fällig ist, gibt es eine Verpflichtungsermächtigung, die es der Verwaltung erlaubt, schon 2018 zu planen. „Es wird keine Verzögerungen geben. Es ist ein kleiner Schachzug. Nicht schädlich“, sagte Fachbereichsleiter Heiner Koch.

Nichts zu rütteln gab es an den Großprojekten: Neun Millionen Euro fließen in die Baukosten für die Westumgehung, 723 000 Euro sind für Planungskosten veranschlagt. Eine Million Euro ist für den Bahnhofsvorplatz Süd vorgesehen – die Grünen hätten diese Investition gern in den Etat 2019 verschoben. Auch die Feuerwehr kann sich freuen: 20 000 Euro werden bereitgestellt, um Standorte für eine neue Wache zu prüfen. Das Schlusswort hatte Stache: „Wir haben keinen tollen Haushalt. Er wird das Schulprogramm weiter nach hinten verschieben.“ Traboldt widersprach.