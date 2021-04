A23 bei Krupunder : Polizei zieht Autofahrer aus Dänemark mit 1,53 Promille aus dem Verkehr

Der 45-jährige Däne soll vorausfahrende Fahrzeuge am Donnerstag (8. April) teils über den Standstreifen überholt haben.

Kreis Pinneberg | Ein 45-jähriger Mann aus Dänemark wurde am Donnerstag, 8. April, mit einem Atemalkoholwert von 1,53 Promille aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17.45 Uhr war der Däne in einer Mercedes C-Klasse auf der Bundesautobahn 23 in Richtung Hamburg unterwegs und soll vorausfahrende Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit verbotswidrig rechts und teilweise auch üb...

