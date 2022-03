Kreis Pinneberg in Kürze : 1.500 Geflüchtete im Kreis Pinneberg ++ Staatsschutz ermittelt wegen Schlägerei ++ Bürokratie-Monster in Tornesch

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 22. März wichtig ist.

Kreis Pinneberg Dank großer Hilfsbereitschaft schreitet die Versorgung Geflüchteter in der Region voran: Kreis und Kommunen kümmern sich weiter in enger Abstimmung darum, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen und sie bestmöglich zu unterstützen. Derzeit sind 1500 geflüchtete Ukrainer im Kreis registriert und in den Kommunen untergekommen. Am meisten Menschen h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.